Terrorismo em Cabo Delgado

Cabo Delgado, a província no norte de Moçambique onde avançam megaprojetos para a extração de gás natural, vê-se a braços com ataques de grupos armados classificados como uma ameaça terrorista desde outubro de 2017.

O terrorismo islâmico em Cabo Delgado já provocou a morte de centenas de pessoas. As autoridades moçambicanas contabilizam também mais de cem mil afetados pela violência armada na província. As vilas de Mocímboa da Praia e Quissanga já foram invadidas pelos terroristas, que destruiu várias infraestruturas e içou a sua bandeira num quartel das Forças de Defesa e Segurança. Em vídeos distribuídos na internet, alegados militantes 'jihadistas' justificaram os ataques de grupos armados no norte de Moçambique com o objetivo de impor uma lei islâmica na região. O grupo também é chamado "Al-Shabab".