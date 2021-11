Um campeão de boxe contra a criminalidade

Em Cabo Verde, Walter Barros testemunhou a morte de muitos jovens do seu bairro por causa da criminalidade. Mas decidiu lutar para melhorar a vida das pessoas e, isso, através do desporto. O atleta criou o projeto "Believe" (Acreditar) e ensina o boxe e futebol a 200 crianças, mantendo-as bem longe do mundo da violência.