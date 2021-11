A Juventus Football Club, também conhecida como Juventus de Turim, Juventus, Juve ou ainda a “Velha Senhora”, é um clube de futebol italiano fundado no dia 1 de novembro de 1897, em Turim.

A Juventus é a maior detentora de títulos do futebol Italiano com mais de 30 campeonatos conquistados, tendo vencido ainda 13 Taças de Itália. Internacionalmente, a Juve conta com onze títulos internacionais, dos quais se destacam: duas vezes vencedora da Liga dos Campeões (1984-85 e 1995-96); três vezes vencedora da Liga Europa (1976-77, 1989-90 e 1992-93); uma vez vitoriosa na Taça dos Clubes Vencedores de Taças (1983-84); duas vezes vencedora da Supertaça da UEFA (1983-84 e 1995-96); detém ainda uma Taça Intertoto da UEFA (1999). Em 2018, contratou o jogador português Cristiano Ronaldo, que saiu do Real de Madrid.