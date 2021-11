O Real Madrid Clube de Futebol, mais conhecido como Real Madrid, é um clube desportivo espanhol, com sede em Madrid. Foi fundado no dia 6 de março de 1902.

O Real Madrid começou por ser apenas um clube de futebol, mas rapidamente adquiriu outras modalidades. É, no entanto, no futebol que mais se distingue. O seu estádio oficial é o Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O clube venceu mais de 30 vezes a Primeira Liga espanhola. No que toca a prémios internacionais, o Real Madrid venceu 13 vezes a Liga dos Campeões da UEFA, sendo o maior campeão do torneio. O Real Madrid detém ainda dois títulos da Liga Europa, 4 títulos da Supertaça da UEFA, três títulos da Taça Intercontinental e 3 títulos da Taça do Mundo de Clubes da FIFA. Por este clube já passaram nomes como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinédine Zidane, Luís Figo, Alfredo Di Stefano ou Kaká. O principal rival do Real Madrid é o Futebol Clube de Barcelona.