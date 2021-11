O futebol é um desporto de equipas jogado em campo entre duas formações de 11 jogadores e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das regras do jogo.

O futebol é considerado o desporto de massas mais popular do mundo. É jogado num campo retangular, com uma baliza em cada topo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da baliza adversária. A equipa que marca mais golos vence o jogo. A primeira liga da Alemanha de futebol chama-se Bundesliga.