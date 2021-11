Lionel Messi é um futebolista argentino que atua como extremo-direito ou avançado.

Lionel Andrés Messi Cuccittini nasceu em Rosário, Argentina, e é um jogador de futebol que atua pelo FC Barcelona em Espanha. Na sua infancia, foram diagnosticados problemas hormonais que impediam o seu crescimento natural. Aos 7 anos, entrou no clube Newell's Old Boys, um clube argentino de futebol da cidade de Rosário, na Província de Santa Fé. Tinha 13 anos quando o Barcelona mostrou interesse em levá-lo para Espanha. Estreou-se nesse clube em 2003. No ano seguinte passou para a seleção principal, vencendo pela primeira vez a liga espanhola. Ao serviço do Barcelona, ganhou outras oito vezes a “La Liga”, o campeonato espanhol (2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18). Messi venceu ainda quatro vezes a Liga dos Campeões da UEFA (2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15). É detentor de cinco bolas de ouro (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015) e foi em 2009 considerado o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA. Teve menos sorte como jogador da seleção da Argentina, onde não conseguiu conquistar grandes títulos.