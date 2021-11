O Futebol Clube de Barcelona, também conhecido como Barcelona ou Barça, é um clube de futebol profissional, com sede em Barcelona, Espanha.

Fundado em 1899 por um grupo de futebolistas suíços, ingleses e catalães liderados por Joan Gamper, o clube é um símbolo da cultura da Catalunha e do nacionalismo catalão. O seu estádio de futebol oficial é o Camp Nou, em Barcelona. O FC Barcelona é um dos clubes com maior número de conquistas de campeonatos de La Liga – a primeira liga espanhola - da Taça do Rei e da Supertaça de Espanha. No que diz respeito ao futebol internacional, o clube sagrou-se vencedor da Liga dos Campeões por cinco vezes, detém cinco triunfos na Supertaça da UEFA e ganhou por quatro ocasiões a Taça dos Clubes Vencedores de Taças. O Barça venceu ainda por três vezes o Campeonato do Mundo de Clubes. O Real Madrid é o seu principal clube rival.