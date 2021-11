O Sport Lisboa e Benfica é um clube multidesportivo português fundado a 28 de fevereiro de 1904 na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa.

O Sport Lisboa e Benfica (SLB), ou simplesmente Benfica, é um dos "três grandes" clubes de Portugal, juntamente com o Sporting e o Porto, os seus grandes rivais. A principal modalidade do clube é o futebol, mas a sua atuação desportiva distingue-se também em desportos como o atletismo, basquetebol, futsal, hóquei em patins, voleibol e natação. O Estádio da Luz é o seu estádio oficial. No futebol, o Sport Lisboa e Benfica ganhou mais de 35 títulos da Primeira Liga, mais de 25 Taças de Portugal e sete Taças da Liga. Em 2014, o Benfica conquistou o inédito triplo, ao vencer a Primeira Liga, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Internacionalmente, o SLB conquistou duas Ligas dos Campões, ambas no início dos anos sessenta (1960-61, 1961-62), a segunda delas com a ajuda de Eusébio. O jogador de origem moçambicana é um eterno símbolo benfiquista que após o final da sua carreira de futebolista se tornou um embaixador itinerante do clube.