Was man zur Vergabe der Fußball-WM 2030 und 2034 wissen muss

Worüber entscheidet der FIFA-Kongress?

Es geht um die Ausrichter der Fußball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034. In beiden Fällen gibt es keine konkurrierenden Bewerber. Die WM 2030 - 100 Jahre nach der ersten Weltmeisterschaft in Uruguay - soll auf Empfehlung des FIFA-Councils auf drei Kontinenten stattfinden: In Afrika, Europa und Südamerika. Spanien, Portugal und Marokko sollen den Großteil der Spiele ausrichten. Das Eröffnungsspiel soll wegen des Jubiläums in Uruguay steigen, zudem je eine Partie in Argentinien und Paraguay. Für die WM 2034 gibt es nur einen Kandidaten: Saudi-Arabien.

Wie läuft die Abstimmung?

Der außerordentliche FIFA-Kongress am 11. Dezember ist eine virtuelle Veranstaltung, das heißt, die Mitglieder sind über das Internet zusammengeschaltet. Abgestimmt wird "en bloc", also nicht über jede WM einzeln, sondern in einer gemeinsamen Abstimmung über das Gesamtpaket 2030 und 2034.

FIFA.Präsident Gianni Infantino (2.v.l.) mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (r.) Bild: Saudi Press Agency/Handout/REUTERS

Dem Vernehmen nach sollen die FIFA-Mitglieder nicht geheim, sondern per Akklamation abstimmen. Dabei wird der Applaus als Zustimmung gewertet. Bei der virtuellen Veranstaltung werden die FIFA-Mitglieder dann das Emoji der klatschenden Hände drücken, wenn sie mit der vorgeschlagenen Vergabe einverstanden sind.

Gibt es Zweifel, dass die gemeinsamen Bewerber für 2030 und Saudi-Arabien für 2034 den Zuschlag erhalten?

Nein. Die Abstimmung gilt als Formsache, nachdem das FIFA-Council bereits im Oktober 2023 einstimmig den Weg für die jeweiligen Kandidaten frei gemacht hatte. Das höchste FIFA-Gremium verabschiedete im Oktober auch den Wahlmodus ohne Gegenstimme. Auch dass die FIFA-Mitglieder nicht getrennt über die beiden WM-Gastgeber abstimmen, macht es nicht nur wahrscheinlich, sondern fast sicher, dass beide Vergaben abgenickt werden. Denn wenn ein Mitgliedsland einer WM 2034 in Saudi-Arabien kritisch gegenüberstehen sollte, würde seine Nein-Stimme auch ein Nein zur WM 2030 auf drei Kontinenten bedeuten.

Bislang hat sich noch keiner der 211 Mitgliedsverbände eindeutig gegen beide Vorschläge positioniert. Selbst die FIFA-kritische norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness kündigte an, sich vor der Abstimmung mit den skandinavischen und anderen UEFA-Verbänden abzustimmen. Sich alleine gegen die FIFA zu stellen, so Klaveness, sei "sehr schwierig".

Wie wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) abstimmen?

Der DFB wird für die Kandidaten stimmen. Das beschloss das DFB-Präsidium an diesem Freitag (6. Dezember) in Frankfurt am Main. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und die Bewerbung für die WM 2034 sorgfältig geprüft", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit Blick auf Saudi-Arabien. Es habe dazu einen Austausch unter anderem mit Menschenrechtsorganisationen und Fans gegeben. "Wir nehmen die Kritik am Bewerberland ernst und werden weiter im Austausch bleiben. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren gemeinsam mit der FIFA auf eine Verbesserung der Situation hinzuwirken."

Als Vertreter des DFB im FIFA-Council hatte Neuendorf bereits die vorherigen einstimmigen Entscheidungen des Gremiums zu den WM-Vergaben 2030 und 2034 mitgetragen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf vertritt den deutschen Verband bei der FIFA Bild: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Bundestrainer Julian Nagelsmann warnte mit Blick eine WM auf Saudi-Arabien und die dortige Menschenrechtslage vor einer neuerlichen Moraldebatte. "Wir haben in Katar gesehen, dass zu viele politische Themen eine Mannschaft schon belasten können. Da sollten wir alle draus lernen", sagte Nagelsmann. Bei der WM 2022 in Katar war die deutsche Nationalmannschaft, damals noch unter Nationaltrainer Hansi Flick, bereits nach der Vorrunde ausgeschieden.

Woran entzündet sich die Kritik an den beiden WM-Vergaben?

Vor allem an der so gut wie sicheren Vergabe der Endrunde 2034 an Saudi-Arabien. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch beklagen seit vielen Jahren massive Einschränkungen der Menschenrechte in dem Golfstaat und werfen den Machthabern in Riad vor, davon mit glanzvollen Sportereignissen ablenken zu wollen - Sportswashing.

Die Menschenrechtsorganisationen befürchten unter anderem, dass im Umfeld der WM Arbeitsmigranten in Saudi-Arabien von ihren Arbeitgebern ausgebeutet, betrogen und zu einem Leben im Elend gezwungen werden. Grund dafür sei - wie schon zuvor bei der WM 2022 in Katar - das in Saudi-Arabien übliche "Kafala-System". Danach bürgt in der Regel der Arbeitgeber für seine ausländischen Arbeiter. Im Gegenzug nimmt er sich das Recht, die Pässe seiner Mitarbeitenden einzuziehen und Bezahlung und Arbeitsbedingungen selbst festzulegen.

Die Organisationen warnen auch vor Menschenrechtsverletzungen in Marokko, Portugal und Spanien. So seien alle drei Länder für "exzessive Anwendung von Polizeigewalt" bekannt, ließ Amnesty International wissen.

Was antwortet die FIFA?

Der Fußball-Weltverband vergibt sowohl für Saudi-Arabien als auch für Marokko, Portugal und Spanien Bestnoten. Die FIFA hat die einzelnen WM-Bewerbungen geprüft und die Ergebnisse in sogenannten Evaluationsberichten zusammengefasst. In beiden Fällen vergab sie im Durchschnitt 4,2 von fünf möglichen Punkten. Marokko, Portugal und Spanien zeigten ein "gutes Verständnis" für die Anforderungen in Bezug auf die Menschenrechte, so die FIFA . Das Risiko in diesem Bereich bewertet der Weltverband als niedrig.

Im Fall Saudi-Arabien sieht die FIFA bei den Menschenrechten ein mittleres Risiko, verweist jedoch auf "nachweisbare Fortschritte" in diesem Bereich und auf den Zeithorizont von noch zehn Jahren bis zum Turnier. Es bestehe ein "gutes Potential", dass sich die Gastgeberrolle bei der Fußball-WM 2034 positiv auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien auswirken könne, heißt es im Evaluationsbericht.