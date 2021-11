Samos: Asylsuchende hinter Nato-Zäunen

Asylsuchende in Samos ziehen in das neue Camp. Stacheldrahtzaun und kontrollierter Ein- und Ausgang: Brüssel und Athen feiern das Lager als neue Ära des Migrationsmanagements. Die Menschen aber würden lieber gar nicht in Samos bleiben - sie wollen endlich ein normales Leben.