Das Königreich Saudi-Arabien ist ein absolut regierter Staat. Der sunnitische Islam ist die Staatsreligion. Seit Jahrzehnten schwelt ein Streit mit dem schiitischen Iran um die Vormachtstellung im Nahen Osten.

In Saudi-Arabien liegen die heiligsten Stätten des Islam, die Kaaba in Mekka und die Ruhestätte des Propheten Mohammed in Medina.