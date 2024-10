Israel greift bei Gegenschlag Raketenproduktion im Iran an

Israels Streitkräfte teilten mit, Flugzeuge der Luftwaffe hätten bei ihren Einsätzen in der Nacht nach nachrichtendienstlichen Erkenntnissen "Einrichtungen zur Herstellung von Raketen getroffen, die der Iran im Laufe des vergangenen Jahres auf den Staat Israel abgefeuert hat". Zugleich seien Boden-Luft-Raketen-Batterien und andere Luftsysteme des Iran beschossen worden. "Wir haben gezielte und präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran durchgeführt und damit unmittelbare Bedrohungen für den Staat Israel abgewehrt", so der israelische Militärsprecher Daniel Hagari. Die Luftangriffe seien beendet. "Unsere Flugzeuge sind sicher zurückgekehrt", hieß es vom Militär. "Der Vergeltungsangriff ist abgeschlossen und die Mission wurde erfüllt."

Die iranische Luftabwehr bestätigte, Israel habe "Militärzentren" in den Provinzen Teheran, Chusestan im Südwesten und Ilam im Westen angegriffen. Man habe die Angriffe erfolgreich abgewehrt, die Schäden seien begrenzt. Durch die Luftangriffe wurden nach Angaben der iranischen Streitkräfte zwei Soldaten getötet.

Um die Hauptstadt Teheran waren zahlreiche Explosionen zu hören, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Detonationen seien auf "die Aktivierung des Luftabwehrsystems" zurückzuführen, meldete das iranische Staatsfernsehen.

Iranische Medien berichten, dass "weder Feuer noch eine Explosion" von der Ölraffinerie der Hauptstadt gemeldet worden seien. Inzwischen wurde der Flugbetrieb im Iran wieder aufgenommen. Das sagte ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde. Zuvor waren die Flüge auf allen Strecken "bis auf Weiteres" gestrichen worden.

Israel warnt Iran abermals

Der israelische Armeesprecher Hagari warnte die Führung in Teheran vor weiteren Angriffen. "Sollte das iranische Regime den Fehler begehen, eine neue Runde der Eskalation einzuleiten, sind wir verpflichtet, zu reagieren", sagte Hagari. "Unsere Botschaft ist klar: Alle, die den Staat Israel bedrohen und versuchen, die Region in eine größere Eskalation hineinzuziehen, werden einen hohen Preis zahlen." Hagari fuhr fort: "Jetzt hat der Staat Israel auch in der Luft über dem Iran eine größere Handlungsfreiheit."

Generalstabschef Herzi Halevi (links) in der Kommandozentrale der israelischen Luftwaffe in Camp Rabi: Der erwartete Angriff Israels auf Ziele im Iran ist erfolgt Bild: Israel Mod/ZUMA Press Wire/picture alliance

Die USA forderten den Iran auf, "seine Angriffe auf Israel einzustellen, damit dieser Zyklus der Kämpfe ohne weitere Eskalation beendet werden kann", wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington sagte. Ein Verteidigungsbeamter gab an, die USA seien vorab über die Angriffe informiert worden, aber nicht daran beteiligt gewesen. Die US-Regierung hatte sich zuvor ablehnend gegenüber möglichen Angriffen auf Atom- und Ölanlagen im Iran geäußert.

Attacke auch in Syrien

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA meldet, dass Israel am Samstag einen Luftangriff von den besetzten Golanhöhen und aus dem Libanon auf militärische Stellungen in Syrien ausgeführt habe. Iran und Syrien sind Verbündete in der gegen Israel gerichteten "Achse des Widerstands", der auch die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah-Miliz im Libanon angehören. Die USA, Deutschland und andere Staaten stufen Hisbollah und Hamas als Terrororganisationen ein.

Der Iran hatte am 1. Oktober etwa 200 Raketen auf Israel abgefeuert, von denen die meisten abgefangen wurden. Er reagierte damit auf die Militäroffensive Israels gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Südlibanon und die Tötung von deren Chef Hassan Nasrallah.

Schläge und Gegenschläge

Bereits am 13. April hatte der Iran Israel mit Raketen angegriffen. Nach Angaben aus Teheran war dies eine Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff am 1. April auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem sieben Mitglieder von Irans Revolutionsgarden getötet wurden. Es war Irans erster direkter Angriff auf seinen Erzfeind Israel überhaupt. Auch in diesem Fall wurde der größte Teil der Raketen von Israel mit Unterstützung mehrerer verbündeter Staaten abgefangen.

Seit dem Beginn des Krieges im Gazastreifen vor einem Jahr waren auch die Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter eskaliert. Der Iran unterstützt die Hisbollah im Südlibanon, die mit der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen verbündet ist.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsmitte Yoav Galant (beide Bildmitte) im Hauptquartier der Streitkräfte Bild: Israel's Government Press Office/XinHua/picture alliance

Nach dem Raketenangriff vom 1. Oktober hatte Israels Verteidigungsminister Joav Gallant dem Iran mit einer "tödlichen, präzisen und überraschenden" Reaktion gedroht. Der Krieg im Gazastreifen war durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Auf israelischer Seite wurden mehr als 1100 Menschen teils brutal getötet. Rund 250 Personen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seither geht Israel dort massiv militärisch gegen die Palästinenserorganisation vor. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer mehr als 42.800 Menschen getötet.

Scharfe Reaktion aus Riad

Saudi-Arabien hat den israelischen Angriff auf Ziele im Iran verurteilt. Das Königreich sprach von einer Verletzung der iranischen Souveränität und bezeichnete die Luftangriffe als Verstoß gegen internationale Gesetze. Das meldet die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA. Die Regierung in Riad rief alle Parteien zu größtmöglicher Zurückhaltung und zur Deeskalation auf.

Vor mehr als einem Jahr wollte Saudi-Arabien noch seine Beziehungen zu Israel normalisieren. Experten sprachen damals von einer historischen Entwicklung, die den Nahen Osten politisch grundlegend verändern würde. Auch die Beziehungen zwischen dem Königreich und dem Iran waren jahrelang angespannt und auf Eis gelegt. Irans neuer Außenminister Abbas Araghtschi hatte erst vor wenigen Tagen zahlreiche arabische Länder besucht und am Golf für Diplomatie geworben.

