In den 1980er Jahren durchlief Stefan Nestler das, was man heute ein duales Studium nennt. An der Deutschen Journalistenschule in München wurde er zum Redakteur ausgebildet, an der Ludwig-Maximilian-Universität studierte er zeitgleich Journalistik. Nach dem Abschluss führte ihn sein Weg zurück in seine Heimatstadt Köln, als Radio-Journalist zur DW. Acht Jahre lang arbeitete er in der Nachrichtenredaktion des Senders, ehe er Anfang 1997 zum Sport wechselte.

Neben dem täglichen Geschäft einer deutschen Sportredaktion - viel Fußball und andere populäre Sportarten - widmete sich Stefan auch immer wieder seinem Steckenpferd, dem Bergsteigen. Als Reporter berichtete er aus dem Himalaya und dem Karakorum. Nicht nur für das Radioprogramm der DW, sondern zunehmend auch für deren Internetseite. Er machte sich auf den Weg zum Mount Everest und dem K2, dem zweithöchsten aller Berge, begleitete Expeditionen und entwickelte sich immer mehr vom Reporter über Abenteuer zum berichtenden Abenteurer. So erreichte Stefan 2009 auf Skiern den Nordpol und gehörte 2014 zu einem Bergsteigerteam, das einen Siebentausender im Westen Chinas erstmals bestieg.

Obwohl er inzwischen selbst nicht mehr ganz so "extrem" unterwegs ist, hat Stefan sein Ohr noch immer dicht am Puls des Extrembergsteigens. Auch darüber hinaus ist er neugierig geblieben und mag es, sich in komplizierte Themen 'einzugraben'.