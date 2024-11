Champions League: Dortmund siegt, Stuttgart zahlt Lehrgeld

Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel setzt sich Borussia Dortmund in der Spitzengruppe der Champions League fest. Der VfB Stuttgart gerät in Belgrad unter die Räder.

"Zwölf Punkte aus fünf Spielen, das kann sich sehen lassen", freute sich Nuri Sahin, Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund, nach dem 3:0-Auswärtssieg am Mittwoch beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb. Jamie Gittens (41. Minute), Ramy Bensebaini (56.) und Serhou Guirassy (90.) trafen für den BVB, der nun mit gestärktem Selbstvertrauen in das Bundesliga-Prestigeduell gegen Rekordmeister FC Bayern München gehen kann.

"Über die Bundesliga können wir reden, wenn es so weit ist. Das wird am Samstag der Fall sein", wiegelte Sahin ab. "Jetzt bin ich erstmal glücklich, dass wir uns in der Champions League da oben festgesetzt haben." In der Tabelle der 36 Mannschaften stehen die Dortmunder nach fünf von acht Spieltagen auf dem vierten Platz. Kleiner Wermutstropfen: Nationalspieler Julian Brandt zog sich beim Spiel in Zagreb eine Muskelverletzung zu. Sein Einsatz gegen die Bayern ist fraglich.

Niederlagen für Stuttgart und Leipzig

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der VfB Stuttgart beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor mit 1:5. Nach der frühen Führung durch Ermedin Demirovic (5.) kamen die Stuttgarter unter die Räder. "Wir waren mit Ball unpräzise, hatten nie Kontrolle und haben nie Rhythmus aufgenommen", beklagte Hoeneß hinterher. "Das Durchsetzungsvermögen hat gefehlt." In der Tabelle rangiert der VfB nach nur einem Sieg in fünf Spielen auf dem 27. Rang.

Noch schlechter sieht es für RB Leipzig aus. Mit dem 0:1 beim italienischen Meister Inter Mailand kassierte das Team von Trainer Marco Rose am Dienstag die fünfte Niederlage und ist nun 34. unter 36 Teams. "Die Situation ist simpel", sagte Rose: "Wir brauchen aus drei Spielen drei Siege."

Gala-Vorstellung von Florian Wirtz

Entspannter können es der deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen (Tabellen-Sechster) und der FC Bayern (13.) nach ihren Auftritten am Dienstag angehen. Die Leverkusener fertigten den österreichischen Vizemeister RB Salzburg mit 5:0 ab. Der überragende Nationalspieler Florian Wirtz mit einem Doppelpack (8./Handelfmeter, 30.), Alejandro Grimaldo (11.), Patrik Schick (61.) und Aleix García (72.) erzielten die Tore. "Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt", befand Bayer-04-Trainer Xabi Alonso. "Wir sind von der ersten Minute gut ins Spiel gekommen, waren dominant und haben gut gegen den Ball verteidigt. Wir haben viele Chancen herausgearbeitet und Tore erzielt."

Leverkusens Offensivstar Florian Wirtz war von den Salzburgern kaum zu stoppen Bild: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

Ein Treffer reichte den Münchenern zum verdienten 1:0-Heimsieg gegen Paris St. Germain. Verteidiger Min-Jae Kim war mit seinem Tor (38.) der Matchwinner der Bayern. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé sah auf Seiten von PSG wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (57.). Es war das siebte Spiel der Bayern in Folge ohne Gegentor. "Die Disziplin war da", sagte Trainer Vincent Kompany nach der Partie. Ganz zufrieden war er jedoch nicht. "Wir können in Überzahl vielleicht noch ein, zwei Tore mehr schießen, dann ist das Spiel ruhiger."

Der fünfte Spieltag der Champions League im Überblick:

Mittwoch, 27. November 2024

Sturm Graz - FC Girona 1:0 (0:0)

Roter Stern Belgrad - VfB Stuttgart 5:1 (2:1)

FC Liverpool - Real Madrid 2:0 (0:0)

FC Bologna - OSC Lille 1:2 (0:1)

Aston Villa - Juventus Turin 0:0

AS Monaco - Benfica Lissabon 2:3 (1:0)

PSV Eindhoven - Schachtar Donezk 3:2 (0:2)

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)

Celtic Glasgow - FC Brügge 1:1 (0:1)

Dienstag, 26. November 2024

Sparta Prag - Atletico Madrid 0:6 (0:2)

Slovan Bratislava - AC Mailand 2:3 (1:1)

FC Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 (1:0)

FC Barcelona - Stade Brest 3:0 (1:0)

Inter Mailand - RB Leipzig 1:0 (1:0)

Manchester City - Feyenoord Rotterdam 3:3 (1:0)

Young Boys Bern - Atalanta Bergamo 1:6 (1:4)

Sporting Lissabon - FC Arsenal 1:5 (0:3)

Bayer 04 Leverkusen - Red Bull Salzburg 5:0 (3:0)