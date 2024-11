Nations League: DFB-Team im Viertelfinale gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Runde der besten Acht der Nations League auf Italien. Im Halbfinale warten dann möglicherweise Cristiano Ronaldo und Co. auf das DFB-Team.

Italien ist der Gegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaftim erstmals ausgetragenen Viertelfinale der Nations League. Das ergab die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußballunion (UEFA) in Nyon in der Schweiz.

Die bisherigen drei Auflagen des Wettbewerbs waren jeweils mit einem Final-Four-Turnier entschieden worden. 2019 hatte Portugal gewonnen, 2021 Frankreich und 2023 Spanien. In den anderen Viertelfinals der Nations League im kommenden Frühjahr spielen Europameister Spanien gegen die Niederlande, Vize-Weltmeister Frankreich gegen Kroatien und Portugal gegen Dänemark.

Deutschland im Rückspiel mit Heimrecht

Das DFB-Team hatte sich am vergangenen Samstag mit einem 7:0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina bereits vor dem letzten Gruppenspiel in Ungarn (1:1) als Gruppensieger für die Runde der besten Acht qualifiziert.

Das Viertelfinal-Hinspiel wird am 20. März in Italien ausgetragen, das Rückspiel am 23. März in Deutschland. "Ich freue mich drauf, das ist ein toller Gegner", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Auslosung. Es sei "immer gut" für die Entwicklung des Teams, sich "mit den besten Teams zu messen. Wir hoffen, dass wir ins Halbfinale kommen. Die Chancen dafür stünden "generell gut", so Nagelsmann.

Die Italiener hatten 2021 den Europameister-Titel gewonnen und waren 2023 Dritter der Nations League geworden. Bei der EM in Deutschland hatte das Team jedoch enttäuscht und war im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Sieger des Viertelfinals Deutschland gegen Italien trifft Anfang Juni im Halbfinale auf den Gewinner des Duells Portugal - mit Superstar Cristiano Ronaldo - gegen Dänemark.

Ort für Final-Four-Turnier noch offen

Wo das Finalturnier mit den beiden Partien der Vorschlussrunde am 4. und 5. Juni und dem Endspiel am 8. Juni ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Das UEFA-Exekutivkomitee bestimmt ein Viertelfinale, dessen Sieger das Turnier veranstaltet.

Deutschland, das bislang noch nie unter den besten Vier der Nations League war, hatte zuletzt Interesse bekundet, das Final-Four-Turnier auszurichten.