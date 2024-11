In den 1980er Jahren gehört Westphal zu den besten deutschen Tennisprofis. An der Seite Boris Beckers schafft er es 1985 bis ins Davis-Cup-Finale. Deutschland verliert. Später erkrankt Westphal an einer "mysteriösen Viruserkrankung". So heißt es offiziell. 1991 stirbt er mit 26 Jahren an AIDS, wie seine damalige Freundin zehn Jahre später preisgibt - die Folge eines Seitensprungs.