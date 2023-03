Die Rekordspielerinnen der Champions League

Amandine Henry - 83 Spiele*

Sogar siebenmal darf Amandine Henry mit Lyon den Siegerpokal in die Höhe stemmen. Sie sammelt ihre Champions-League-Titel 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020 und 2022. Den Finalsieg 2017 "verpasst" Henry, weil sie ein Jahr lang in den USA für Portland Thorns spielt und in der US-Saisonpause an PSG ausgeliehen ist. (*Stand: 14. März 2023)