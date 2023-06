Eigentlich ein "Kind" des Westdeutschen Rundfunks in Köln, für den er bereits als Student arbeitet, kommt Andreas Sten-Ziemons nach der Fußball-WM 2006 in Deutschland als Programmvolontär zur DW. Während des "Sommermärchens" arbeitet er im WM-Team der ARD Sportschau.

Aufgewachsen ganz im Westen Deutschlands - fast auf der niederländischen Grenze - studiert er zunächst an der RWTH Aachen bis zum 1. Staatsexamen Medizin und erwirbt anschließend ein Diplom als Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln. Außerdem wird er an der Hochschule in Kristiansand (Norwegen) in Medienpraxis ausgebildet.

Bei der DW führt ihn sein Weg recht schnell in die Sportredaktion, für die er im Radio moderiert und Beiträge produziert und zudem für das Internet schreibt. Neben dem Sport ist Andreas in seiner Zeit als freier Mitarbeiter auch für die Wissenschaftsredaktion und das Europa-Programm der DW aktiv. Seit 2013 ist er fest als Sportredakteur angestellt. Er interessiert sich - neben dem unumgänglichen Fußball - vor allem für Basketball, Formel 1 und Pferdesport - wobei dort das Springreiten seine Lieblingsdisziplin ist.

Parallel zu seiner Arbeit für die DW ist Andreas lange Zeit weiterhin beim WDR tätig und arbeitet dort für die Sendung "Sport inside", die 2013 mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wird.