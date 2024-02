Lena Oberdorf führt DFB-Frauen zu Olympia

Ein entschlossenes Dribbling tief in die gegnerische Hälfte, der Pass nach außen, danach ein wuchtiges Kopfballduell - es war die entscheidende Szene im Nations-League-Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und den Niederlanden, dem Finale um das letzte Olympia-Ticket. Und die Spielerin, die in dieser Situation ihre herausragende Leistung krönte, war Lena Oberdorf.

Erst leitete sie den Angriff selbst ein, setzte sich dann im Luftkampf gegen gleich zwei niederländische Verteidigerinnen durch und gab so die Vorlage zum erlösenden 1:0 durch Klara Bühl. Am Ende setzte sich die deutsche Nationalmannschaft der Frauen in Heerenveen mit 2:0 gegen die Gastgeberinnen durch und qualifizierte sich damit als letztes europäisches Team für die Olympischen Spiele in Paris.

Power und Wucht

"Es fühlt sich unglaublich gut an, hier gewonnen zu haben. Ich hoffe, dass wir einfach diesen Schwung mitnehmen können", sagte Bühl anschließend im Interview mit dem deutschen Fernsehen. "Wir freuen uns enorm. Der Sommer ist gerettet." Auch Kapitänin Alexandra Popp war glücklich über die Leistungssteigerung ihrer Mannschaft: "Wir sind unglaublich froh, dass wir diese Power, diese Wucht, diese Energieleistung heute über 90 Minuten auf den Platz gebracht haben", sagte sie.

Auch zwei niederländische Verteidigerinnen können Lena Oberdorf bei ihrer Torvorlage per Kopf nicht stoppen Bild: Marcel ter Bals/DeFodi Images/picture alliance

Power und Wucht sind nur zwei Attribute, die Lena Oberdorf gegen die Niederlande verkörperte. Man könnte ebenso Zweikampfhärte, Entschlossenheit und Spielintelligenz hinzufügen und hätte immer noch nicht alle Stärken der 22-Jährigen beschrieben. Im Grunde zeigte Deutschlands Nummer 6 im entscheidenden Spiel um die Olympia-Teilnahme eine Leistung, die an das erinnerte, was sie 2022 bei der Europameisterschaft in England gezeigt hatte. Dort war Oberdorf endgültig auf der großen Fußballbühne erstrahlt und hatte großen Anteil daran gehabt, dass die DFB-Frauen bis ins Finale gekommen waren.

Sergio Ramos und zwei ältere Geschwister

Ihre robuste Spielweise hat Oberdorf schon immer ausgezeichnet. Schon als junges Mädchen sah sie sich Videos von Sergio Ramos auf Youtube an und schaute sich dabei ab, wie man effizient Bälle gewinnt. Der damalige Innenverteidiger und Kapitän Real Madrids war nicht dafür bekannt, besonders zimperlich zu sein. Oberdorf ist es auch nicht.

Nicht immer ganz fair, aber sehr effizient: Lena Oberdorfs Vorbild Sergio Ramos (l.) Bild: Bernd Feil/MIS/IMAGO

Möglicherweise haben dabei aber nicht nur die Sergio-Ramos-Videos eine Rolle gespielt, sondern auch die Tatsache, dass sie das jüngste Kind von drei Geschwistern in ihrer Familie ist. Ihr fünf Jahre älterer Bruder Tim Oberdorf ist ebenfalls Fußballprofi. Er spielt für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga. Die drei Jahre ältere Schwester Julia war in der 2. Bundesliga im American Football aktiv. Es muss in ihrer Kindheit viele Gelegenheiten gegeben haben, bei denen Lena Oberdorf üben konnte, sich gegen Ältere und Stärkere durchzusetzen.

Umbruch im Nationalteam verschoben

Nun hat diese Fähigkeit entscheidend dazu beigetragen, dass das deutsche Frauenteam mit der Olympia-Teilnahme wieder ein Erfolgserlebnis verzeichnen darf. Zuvor hatte es nach der gelungenen EM 2022 viele Rückschläge gegeben: die verpatzte Weltmeisterschaft mit dem Aus in der Vorrunde, die langwierige Trennung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und viele schwache Spiele in der Nations League.

Gleichzeitig hat das gelöste Olympiaticket einige weitreichende Folgen: Der unabhängig von Olympia bevorstehende und nötige Umbruch im Team wird um einige Monate verschoben. Die älteren Spielerinnen, wie Popp, Svenja Huth, Marina Hegering und einige andere, werden die Spiele in Paris als letzten Höhepunkt ihrer DFB-Karriere mitnehmen und sich danach wohl aus dem Nationalteam verabschieden.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch macht ebenfalls weiter. Sein Posten wird erst nach dem Turnier mit einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger besetzt. DFB-Sportdirektorin Nia Künzer wollte noch nicht verraten, wer es wird, sagte nach dem Spiel aber, am werde "zeitnah kommunizieren, wie es weitergeht".

Wechsel nach München und Olympia

Und auch für sich ganz persönlich hat Oberdorf den Sommer noch turbulenter gemacht, als er ohnehin schon geworden wäre. Sie wird in Paris an ihren ersten Olympischen Spielen teilnehmen. Anders als bei den Männern, hat das Fußballturnier bei den Frauen einen extrem hohen Stellenwert und ist neben der WM der wichtigste Titel, den man gewinnen kann. Außerdem wechselt Oberdorf zuvor vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern München und fängt nach vier erfolgreichen Jahren bei den "Wölfinnen" in einer neuen Stadt neu an. Offenbar soll die Ablösesumme über 400.000 Euro betragen. Ein Rekord für die Frauen-Bundesliga und eine deutsche Spielerin generell.

Noch spielt Lena Oberdorf (r.) in Wolfsburg, im Sommer wechselt sie zum Haupt-Konkurrenten, dem FC Bayern München Bild: Darius Simka/regios24/IMAGO

Der Wechsel kam bei seiner Ankündigung im Februar für einige überraschend, für Oberdorf erscheint er aber logisch.

"Ich habe gute Gespräche mit Cheftrainer Alexander Straus und Abteilungsleiterin Bianca Rech geführt, und die Vision des Vereins, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, hat mir sehr gut gefallen", sagte Oberdorf damals. "Man hat mir auch gezeigt, wo meine Potenziale liegen und was man noch aus mir rausholen kann."

Widerstand der Bayern-Fans?

Möglicherweise wird Oberdorf nach dem Wechsel also noch stärker, als sie es jetzt schon ist. Zunächst allerdings muss sie die Fans des FC Bayern auf ihre Seite ziehen. Rund um ihre Wechselankündigung wurden ältere Aussagen Oberdorfs wieder ans Licht gezerrt, die von der EURO 2022 stammten.

Damals hatte sie kundgetan, dass sie den FC Bayern eigentlich nicht zu ihren Lieblingsklubs zähle. Sie sei Schalke-Fan, sagte sie damals und "selbst wenn die Bayern gegen Dortmund gespielt haben, war ich eher für Dortmund. Das sagt alles, oder?"

Möglicherweise werden die Bayern-Fans noch einige Zeit brauchen, bevor sie ihr diese Aussage verzeihen. Aber wenn Lena Oberdorf eines kann, dann mit Widerständen umzugehen.

------------------

Niederlande - Deutschland 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Bühl (66.), 0:2 Schüller (78.)

Zuschauer in Heerenveen: 20.500