Champions League: FC Bayern und Leverkusen winkt K.o.-Phase

Dank eines deutlichen 5:1-Sieges gegen Schachtar Donezk steuert der FC Bayern München weiterhin die direkte Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League an. Zwar gerieten die Bayern durch einen Treffer des Brasilianers Kevin früh in Rückstand (5. Minute), doch Konrad Laimer (11.), Thomas Müller (45.), Michael Olise (70./Foulelfmeter, 90.+3) und Jamal Musiala (87.) drehten mit ihren Toren die Partie und sorgten am Ende für einen deutlichen Erfolg.

"Es ist nicht selbstverständlich, dass du trotz des 3:1 gallig bleibst", sagte Müller anschließend. Es sei bemerkenswert, dass auch "die Zauberer weiter Tore machen wollen", ergänzte er. "Deshalb haben wir uns auch über die Tore von Jamal und Michael gefreut."

Das 300. Spiel der Münchener in der Königsklasse war ein halbes Heimspiel. Wegen des Krieges in der Ukraine wurde die Partie in der Arena auf Schalke in Gelsenkirchen ausgetragen.

Die Münchener haben sich nach sechs Spielrunden mit zwölf Punkten in der oberen Tabellenregion festgesetzt. Die ersten acht der insgesamt 36 Mannschaften erreichen sofort die K.o.-Phase. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 müssen zusätzlich eine Playoff-Runde spielen.

Bayer Leverkusen knackt Inter-Abwehr

Noch etwas besser als der FC Bayern rangiert der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen in der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich dank eines späten Treffers von Nordi Mukiele (90.) mit 1:0 gegen den italienischen Meister Inter Mailand durch. Es war das erste Gegentor für die Italiener in dieser Champions-League-Saison.

Abdrehen zum Jubeln: Nordi Mukiele (3.v.r.) erzielt sein erstes Tor für Leverkusen und macht den 1:0-Sieg gegen Inter klar Bild: Thilo Schmuelgen/REUTERS

"Das war eine gute Vorstellung. Wir hatten gute Kontrolle, gute Stabilität und die nötige Geduld", lobte Alonso sein Team und freute sich auch für Mukiele, der erst während der Saison als Leihspieler nach Leverkusen kam und leichte Anlaufschwierigkeiten hatte. "Dieses Tor ist ein absolutes Highlight für ihn. Das wird ihn puschen."

RB Leipzig vorzeitig ausgeschieden

Bereits keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hat RB Leipzig. Der Fußball-Bundesligist verlor zu Hause gegen Aston Villa mit 2:3. Sie kassierten damit im sechsten Spiel die sechste Niederlage und können den 24. Tabellenplatz nicht mehr erreichen.

John McGinn (3.), Jhon Duran (52.) und Ross Barkley (85.) schossen die Tore für den englischen Klub aus Birmingham, für RB trafen Lois Openda (27.) und Christoph Baumgartner (61.). "Wir sind immer im Spiel, wir sind immer dran, aber dann doch nicht ganz", sagte Baumgartner im Interview mit DAZN. "Am Ende des Tages verlieren wir die Spiele. Das tut einfach unfassbar weh."

Der 6. Spieltag der Champions League:

Dienstag, 10.12.2024:

Dinamo Zagreb - Celtic Glasgow 0:0

FC Girona - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Atalanta Bergamo - Real Madrid 2:3 (1:1)

Bayer Leverkusen - Inter Mailand 1:0 (0:0)

FC Brügge - Sporting Lissabon 2:1 (1:1)

RB Leipzig - Aston Villa 2:3 (1:1)

RB Salzburg - Paris Saint-Germain 0:3 (0:1)

Schachtar Donezk - Bayern München 1:5 (1:2)

Stade Brest - PSV Eindhoven 1:0 (1:0)

Mittwoch, 11.12.2024:

Atlético Madrid - Slovan Bratislava 18.45 Uhr MEZ

OSC Lille - Sturm Graz 18.45

AC Mailand - Roter Stern Belgrad 21.00

Benfica Lissabon - FC Bologna 21.00

Borussia Dortmund - FC Barcelona 21.00

FC Arsenal - AS Monaco 21.00

Feyenoord Rotterdam - Sparta Prag 21.00

Juventus Turin - Manchester City 21.00

VfB Stuttgart - Young Boys Bern 21.00