Hansi Flick ist neuer Trainer beim FC Barcelona

Ex-Bundestrainer Hansi Flick wechselt nach Spanien. Acht Monate nach seinem Aus beim DFB-Team unterschreibt der 59-Jährige beim katalanischen Traditionsklub und tritt in die Fußstapfen von Vereinslegende Xavi.

"Culers, das ist unser Moment! Auf geht's, Barca", sagte Flick in einem Video auf Spanisch, mit dem sein neuer Klub am Mittwoch die Verpflichtung über die sozialen Netzwerke bekanntgab. Zudem postete Barca ein Foto mit den Worten: "Lieber Hansi Flick, willkommen an Bord." Flick unterschrieb bei den Katalanen einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

Wenige Minuten zuvor gab der 27-malige spanische Meister die Vertragsauflösung mit Ex-Trainer Xavi bekannt. Der Klub dankte dem Weltmeister von 2010 und seinem Trainerteam in einem offiziellen Statement "für ihren Einsatz, ihr Engagement und ihre Großzügigkeit sowie für ihre Hilfe bei der Einigung über die Vertragsauflösung".

Große Fußstapfen für Flick

Xavi hatte ab seinem elften Lebensjahr für Barcelona gespielt und war in der Jugendakademie "La Masia" ausgebildet worden. 1998, mit 18 Jahren debütierte er für die erste Mannschaft. Er war mit seinem kongenialen Partner Andres Iniesta und dem argentinischen Superstar Lionel Messi zentraler Bestandteil der Mannschaft, die unter anderem mit Trainer Pep Guardiola viermal die Champions League und etliche Meisterschaften in Spanien gewann. Im November 2021 war er als Trainer zu den Katalanen zurückgekehrt und war 2023 mit Barcelona Meister geworden.

In seine großen Fußstapfen tritt nun Flick, der seit seiner Entlassung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) im September 2023 ohne Job war. Zuvor hatte er beim FC Bayern in seiner kurzen, aber glanzvollen Amtszeit von 2019 bis 2021 sieben Titel geholt. Beim FC Barcelona ist Flick nach Hennes Weisweiler (1975 bis 1976) und Udo Lattek (1981 bis 1983) der dritte deutsche Coach. In seiner aktuellen Mannschaft stehen mit Torhüter Marc-André ter Stegen und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan zwei Profis, die er noch aus dem Nationalteam kennt. Hinzu kommt Torjäger Robert Lewandowski, den Flick beim FC Bayern trainierte.

