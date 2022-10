Ukraine aktuell: Ukraine verdrängt russische Kämpfer aus Lyman

Das Wichtigste in Kürze:

Russland gibt die strategisch wichtige Stadt Lyman auf

Russland legt Veto gegen Resolutionsentwurf zu Annexionen ein

Außenministerin Baerbock rügt Annexionen als Landraub

Leiter von AKW Saporischschja angeblich von Russen verschleppt

Gaspipeline zwischen Bulgarien und Griechenland in Betrieb

Russland hat in einer weiteren Niederlage gegen die ukrainische Armee die strategisch wichtige Stadt Lyman im Gebiet Donezk aufgegeben. Die Streitkräfte seien wegen der Gefahr einer Einkesselung abgezogen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Unklar ist unter diesen Umständen, wie viele russische Soldaten gefallen oder in Gefangenschaft gekommen sind. Denn: Die ukrainischen Truppen hatten nach eigenen Angaben zeitweise etwa 5000 russische Soldaten eingekesselt.

Russland hatte Lyman, wo vor Kriegsausbruch 20.000 Menschen lebten, im Mai eingenommen. Seitdem hat Russland den Ort zu einem militärischen Logistik- und Transportzentrum ausgebaut. Nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Stadt, wäre der Weg frei bis tief in die übrigen Teile von Donezk. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus dem umkämpften Gebiet nicht.

Russland legt Veto gegen Resolutionsentwurf zu Annexionen ein

Im UN-Sicherheitsrat hat die russische Regierung wie erwartet mit einem Veto die Verabschiedung eines Resolutionsentwurfs verhindert, mit dem die russische Annexion von ukrainischen Gebieten als Völkerrechtsbruch verurteilt werden sollte. Zehn Länder stimmten in New York für das Dokument, das die USA und Albanien eingebracht hatten. Darin wird Russland zudem zum sofortigen militärischen Rückzug aus der Ukraine aufgefordert. Vier Länder im höchsten UN-Gremium enthielten sich: China, Indien, Brasilien und Gabun. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja kritisierte die Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Provokation und offen feindlichen Akt. Es wird erwartet, dass der Resolutionsentwurf in dieser oder ähnlicher Form nun in den kommenden Tagen der UN-Vollversammlung zur Abstimmung vorgelegt wird.

Die völkerrechtswidrige Annexion folgte auf die vom Westen und der Regierung in Kiew als Scheinreferenden verurteilten Abstimmungen in den vier ukrainischen Gebieten, in denen sich nach russischen Angaben eine überwiegende Mehrheit der Menschen für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen hatte. Berichten zufolge gab es bei diesen Referenden Gewaltandrohungen, eine geheime und freie Wahl fand demnach nicht statt.

Außenministerin Baerbock rügt Annexionen als Landraub

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Einverleibung von vier ukrainischen Gebieten durch Russland als "schwersten Bruch der UN-Charta" verurteilt. Das "Annexionstheater und die Scheinreferenden" seien halbherzige Versuche, über das hinwegzutäuschen, "was wir seit einem halben Jahr erleben - ein Landraub mit brutalster Gewalt, mit Methoden, die man sich kaum vorstellen kann", sagt die Ministerin. Dies könne von keinem Land der Welt akzeptiert werden. Es gehe dem russischen Präsenten Wladimir Putin darum, die gesamte Ukraine einzunehmen. Zudem habe er immer wieder deutlich gemacht, dass er nicht zurückschrecken werde, andere Länder anzugreifen. Zu Russlands Drohungen mit einer nuklearen Eskalation sagte Baerbock, der Westen müsse diese Worte ernst nehmen, dürfe sich aber nicht "erpressen" lassen.

Leiter von AKW Saporischschja angeblich von Russen verschleppt

Der Chef des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja, Ihor Muraschow, wurde festgenommen. Russische Behörden informierten die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), dass der Generaldirektor des größten europäischen Kernkraftwerks "vorübergehend festgenommen wurde, um Fragen zu beantworten", wie ein IAEA-Sprecher in Wien sagte. Nach ukrainischen Angaben wurde Muraschow von Moskauer Truppen entführt.

Der Präsident der ukrainischen Betreibergesellschaft Enerhoatom, Petro Kotin, teilte mit, dass der Kraftwerks-Chef am Vortag von einer russischen Patrouille am AKW-Standort Enerhodar auf der Straße gestoppt, aus dem Auto gezerrt und mit verbundenen Augen an einen unbekannten Ort gebracht worden sei. Russland hält das AKW seit Anfang März besetzt, technisch wird es weiter von ukrainischen Fachleuten betreut.

Gazprom setzt Lieferungen nach Italien und Österreich aus

Gazprom gibt an, die Gaslieferungen nach Italien über Österreich seien wegen neuer Verordnungen dort ausgesetzt. Der Mitteilung des russischen Staatskonzerns ging eine Erklärung des italienischen Energieunternehmens ENI voraus, wonach dieser über den Tarvisio-Knotenpunkt heute kein Erdgas aus Russland erhalten werde. Mit Gazprom werde an einer Lösung gearbeitet, Österreich selbst erhalte weiter Gas über die Slowakei. Eine Stellungnahme des österreichischen Netzbetreibers liegt nicht vor. Italien arbeitet dran, seine Erdgasimporte aus Russland zu drosseln. Sie machen einem Insider zufolge gegenwärtig etwa ein Zehntel der Gesamteinfuhren aus, während der Anteil vor dem Krieg noch bei 40 Prozent lag.

Gaspipeline zwischen Bulgarien und Griechenland eingeweiht

Eine für die Unabhängigkeit der EU von Russlands Erdgas wichtige Pipeline zwischen Bulgarien und Griechenland hat den Betrieb aufgenommen. Die Gasleitung wurde im Beisein von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eingeweiht. Die 182 Kilometer lange Gas-Pipeline zwischen der nordgriechischen Stadt Komotini und dem mittelbulgarischen Stara Sagora bindet Bulgarien an die Trans Adria Pipeline (Tap) an. Diese leitet Erdgas von Aserbaidschan über die Türkei nach Griechenland und weiter nach Italien. Zur Einweihung in Sofia kamen auch die Präsidenten von Aserbaidschan, Nordmazedonien und Serbien - Ilham Aliyev, Stevo Pendarovski und Aleksandar Vucic - sowie die Regierungschefs von Griechenland und Rumänien, Kyriakos Mitsotakis und Nicolae Ciuca.

Weißes Haus sieht keine Eile bei NATO-Beitritt der Ukraine

Die Vereinigten Staaten sehen aktuell keinen Bedarf für ein beschleunigten Verfahren für einen Beitritt der Ukraine zur NATO. "Unsere Ansicht ist, dass wir der Ukraine am besten durch praktische Unterstützung vor Ort helfen können. Und dass das Verfahren in Brüssel zu einer anderen Zeit aufgegriffen werden sollte", sagte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan. Zugleich betonte er, dass alle Entscheidungen zu einer NATO-Mitgliedschaft Sache der Beitrittskandidaten und der Mitglieder der Allianz seien. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Freitag nach der formellen Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland einen Antrag auf einen beschleunigten NATO-Beitritt gestellt.

Biden: Westen lässt sich durch Putin nicht "einschüchtern"

US-Präsident Joe Biden hat angesichts der jüngsten Eskalation im Ukraine-Krieg betont, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin standhaft bleiben werden. "Amerika und unsere Verbündeten werden sich nicht einschüchtern lassen", sagte Biden im Weißen Haus in Washington. Putin werde dem Westen "keine Angst machen". Biden warnte den russischen Präsidenten zugleich vor jeglichem Angriff auf einen NATO-Staat. "Die USA sind mit ihren Partnern vollständig bereit, jeden Zentimeter NATO-Territorium zu verteidigen", unterstrich der US-Präsident.

Lambrecht: "Von Putins Atomdrohungen nicht lähmen lassen"

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat angesichts der wiederholten russischen Äußerungen zum Einsatz von Atomwaffen vor einer Lähmung des Westens gewarnt. Zugleich sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch in der Republik Moldau, Deutschland nehme die Drohungen ernst. Es gelte nun, wachsam zu sein, sehr besonnen zu reagieren und auch, dafür zu sorgen, dass es zu keiner weiteren Eskalation komme.

Lambrecht äußerte sich nach einem Gespräch mit ihrem Ressortkollegen Anatolie Nosatii. Zugleich sagte Lambrecht Moldau weitere Unterstützung bei der Ausrüstung und Ausbildung der Armee des Landes zu. Auch die Ukraine müsse weiterhin konsequent unterstützt werden.

US-Zwischenhaushalt beinhaltet Milliardenhilfen für Ukraine

Die USA haben einen Zwischenhaushalt mit weiteren Milliardenhilfen für die Ukraine beschlossen. Präsident Joe Biden setzte den wenige Stunden zuvor vom Repräsentantenhaus beschlossenen Etat mit seiner Unterschrift in Kraft. Der bis Mitte Dezember angelegte Zwischenhaushalt sieht militärische und wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine in Höhe von rund 12,3 Milliarden Dollar (12,5 Milliarden Euro) vor. Der Etat ermächtigt Biden auch, bis zu 3,7 Milliarden Dollar für den Transfer überschüssiger Waffen aus US-Beständen in die Ukraine bereitzustellen.

Mit dem Budget wird auch ein neuerlicher sogenannter Shutdown abgewendet. Darunter ist eine zwangsweise Drosselung der Staatsausgaben zu verstehen, zu der es in den USA immer wieder kommt, wenn sich Demokraten und Republikaner nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigen können. Die Frist wäre um Mitternacht Ortszeit abgelaufen, jetzt ist die Finanzierung zunächst bis zum 16. Dezember gesichert. Der Senat hatte den Zwischenhaushalt am Donnerstag auf den Weg gebracht, das Repräsentantenhaus billigte ihn am Freitag.

Gazprom beziffert Gasverlust in Nord Stream-Pipelines

Aus den beiden beschädigten Nord-Stream-Pipelines sind nach den Explosionen rund 800 Millionen Kubikmeter Gas entwichen. Das teilte ein Sprecher des russischen Energiekonzerns Gazprom mit. Das Volumen des ausgetretenen Gases entspreche drei Monatslieferungen für Dänemark, heißt es in einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass. Für die Reparatur der Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 gibt es laut Sprecher noch keinen absehbaren Zeitplan. Auch die Dauer der Reparatur könne noch nicht abgeschätzt werden. Die Aufgabe sei aus technischer Hinsicht "sehr überwältigend". Solche Lecks habe es zuvor nie gegeben, so der Sprecher.

Nord Stream: Weiteres Gasleck entdeckt

IWF warnt vor schwerer globaler Nahrungskrise

Der russische Einmarsch in die Ukraine führt nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur schlimmsten globalen Nahrungskrise seit mindestens 2008. Etwa 345 Millionen Menschen seien derzeit von lebensgefährdenden Lebensmittel-Engpässen bedroht, schreibt der IWF. 48 Länder, die von der Lebensmittel-Knappheit am stärksten betroffen seien, müssten in diesem und im nächsten Jahr eine um neun Milliarden Dollar höhere Rechnung für die Einfuhr der Güter stemmen. Der Fonds fordert deshalb eine sofortige Erhöhung der Unterstützung über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und andere Organisationen. 2008 war es zu einer Nahrungsmittelpreiskrise gekommen, bei der Millionen Menschen hungern mussten.

