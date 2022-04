"Spendenbrücke Ukraine" in Berlin-Tempelhof

Die Hilfsbereitschaft der Deutschen für die Ukraine ist enorm. Ein Beispiel ist die "Spendenbrücke Ukraine" am ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. Dort geben Berliner Hilfsgüter ab, die in einem Hangar sortiert und dann in die Ukraine oder ins benachbarte Moldawien geschickt werden.