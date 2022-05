Prunkvoll: die Kathedrale der Geburt des Herrn in Chișinău

In Moldawien gibt es einige beeindruckende Kirchen - besonders schön ist die Kathedrale der Geburt des Herrn in Chișinău. Sie wurde in den 1830er Jahren erbaut, während des Zweiten Weltkriegs zerstört und durfte nicht als Kirche genutzt werden, als Moldawien Teil der Sowjetunion war. In den letzten Jahren wurde sie vollständig restauriert und kann nun besichtigt werden.