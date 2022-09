Weiteres Leck in Nord-Stream-Pipelines entdeckt

Schwedens Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein weiteres Gasleck an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee entdeckt. Die beiden Lecks in der schwedischen Wirtschaftszone lägen "nahe beieinander" im "selben Sektor", erklärte ein Verantwortlicher. Angaben dazu, warum das neue Leck erst jetzt entdeckt wurde, machte er nicht.

EU und NATO gehen von Sabotage aus

Schwedische Medien berichteten, dass sich das neu festgestellte Leck an der Pipeline Nord Stream 2 befinde. Die Küstenwache bestätigte diese Information jedoch zunächst nicht. Das andere Leck betraf Nord Stream 1. Die drei zuvor festgestellten Lecks befinden sich nahe der dänischen Insel Bornholm in den dänischen und schwedischen Wirtschaftszonen. Die Leitungen von Nord Stream 1 und 2 sind derzeit zwar nicht in Betrieb, aber mit Gas gefüllt.

Die dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte als Ursache der Lecks am Dienstagabend "vorsätzliche Handlungen" genannt, keinen Unfall. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki sprach davon, dass es sich "wahrscheinlich um die nächste Eskalationsstufe" im Ukraine-Konflikt handele. Auch EU und NATO gehen von Sabotage aus. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte, die US-Regierung wolle keine Mutmaßungen über mögliche Hintermänner einer Sabotage-Aktion anstellen, bis Untersuchungen an den Erdgasleitungen abgeschlossen seien.

Sicherheitsexperten vermuten Russland hinter dem mutmaßlichen Sabotageakt. "Das wirkt vordergründig natürlich etwas widersinnig, die eigenen Pipelines zu zerstören", sagte Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel. Es gebe aber durchaus gute Gründe dafür.

Ein Grund sei sicherlich, ein "starkes Signal" an Europa zu senden, vor allem an Deutschland und Polen, dass man dasselbe auch mit Pipelines machen könnte, die für die Versorgungssicherheit deutlich wichtiger seien, etwa die Pipelines aus Norwegen. Die ebenfalls verbreitete These, dass die USA die Lecks verursacht haben könnten, "um zu verhindern, dass Europa in einem kalten Winter doch zu den Russen zurückfindet", hält Peters indes für nahezu ausgeschlossen.

Kreml weist Spekulationen zurück

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Spekulationen über eine russische Beteiligung an den Lecks als "dumm und absurd" zurück. Die Lecks seien für Moskau "ziemlich problematisch", sagte er. Auf Antrag Russlands wird sich am Freitag der UN-Sicherheitsrat mit Nord Stream befassen, wie das schwedische Außenministerium mitteilte. US-Außenamtssprecher Ned Price sagte, die US-Regierung wolle keine Mutmaßungen über mögliche Hintermänner einer Sabotage-Aktion anstellen, bis Untersuchungen an den Erdgasleitungen abgeschlossen seien.

Reaktionen auf mutmaßliche Sabotage

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte im Namen der 27 Mitgliedstaaten eine "robuste und geeinte Antwort"an. Jede absichtliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur sei vollkommen inakzeptabel, sagte er. Die entstandenen Lecks seien wohl das "Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung". Man werde jede Untersuchung unterstützen, die Klarheit schaffe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte, man werde alles dafür tun, die europäische Energieinfrastruktur zu sichern.

Bereits die Hälfte des Gases ausgetreten

Nach Bekanntwerden der Lecks kündigte die Betreiberfirma Nord Stream eine Untersuchung an, um die Schäden festzustellen und die Ursachen des Vorfalls zu klären. Aus Dänemark hieß es, dass bereits mehr als die Hälfte des Gases in den Pipelines ausgetreten sei. "Wir erwarten, dass der Rest bis Sonntag entweicht", sagte der Leiter der dänischen Energieagentur, Kristoffer Bottzauw bei einer Pressekonferenz.

