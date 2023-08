Ein halbes Jahrzehnt später war es wieder einmal ein italienischer Regisseur, der De Niro zu schauspielerischen Höchstleistungen antrieb. In Sergio Leones "Es war einmal in Amerika" ("Once Upon a Time in America") überzeugte De Niro an der Seite seines Filmpartners James Woods in der Rolle eines Kleinkriminellen, der durch den Alkoholschmuggel zum Gangsterboss aufsteigt.