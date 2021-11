Martin Scorsese gilt heute als einer der wichtigsten und einflussreichsten Regisseure des US-Kinos. Einige seiner Arbeiten finden sich in den All-Time-Bestenlisten der Kinogeschichte.

Der 1942 in New York geborene Scorsese debütierte 1967 mit "Wer klopft denn da an meine Tür?". Neun Jahre später schuf er mit "Taxi Driver" einen bis heute geschätzten Kultfilm. In seinen Arbeiten hat er sich mit Mafia-Strukturen ("Casino", "Departed"), aber auch mit Religion ("Die letzte Versuchung Christi") auseinandergesetzt. Scorsese engagiert sich auch für den Erhalt von Filmklassikern.