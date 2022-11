Martin Scorsese: Der Kult-Regisseur wird 80

Regie-Legende Martin Scorsese wird 80

Der Herr der Bilder: Martin Scorsese

Geboren 1942 in Queens, New York, steht Martin Scorsese für ein amerikanisches Kino jenseits von Hollywood. Der Italo-Amerikaner wuchs in Little Italy in seiner geliebten Heimatstadt auf und hatte keine einfache Kindheit. Zunächst wollte er Priester werden, entschied sich dann aber doch für ein Filmstudium. Zum Glück für das amerikanische Kino - und die Zuschauer in aller Welt!