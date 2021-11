Schauspieler, Clown, Regisseur – am 1. Dezember 2015 wird Woody Allen 80 Jahre alt. So wie er hat wohl kein Filmkünstler der Kinogeschichte quälende philosophische Tiefe und humoristische Leichtigkeit zusammengebracht.

Geboren ist er als Allen Steward Konigsberg in New York. Seit 1952 lautet sein bürgerlicher Name Heywood Allen. Doch weltbekannt ist er als Woody Allen. Zwischen seinem ersten Film, "The Laughmaker" (1962), und seinem bisher letzten, "Irrational Mann" (2015), liegen nicht nur 53 Jahre, sondern auch mehr als 50 weitere Filme, 24 Oscar-Nominierungen und vier Oscar-Trophäen. Doch Woody Allen ist auch Autor von Drehbüchern, Theaterstücken und Erzählungen. Außerdem ist er passionierter Jazzmusiker.