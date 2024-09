DFB-Team: Ersetzt Manuel Neuer Marc-André ter Stegen?

"Wir müssen warten. Es wird eine schwere Verletzung sein. Das hat man sofort gesehen, als er auf dem Feld lag", hatte Barcelonas Trainer Hansi Flick bereits kurz nach dem Spiel beim FC Villareal (5:1) am Sonntag gesagt und war in großer Sorge um seinen Torwart.

Kurz vor der Pause hatte sich Marc-André ter Stegen nach einem Eckball des Gegners bei einer Abwehraktion verletzt. Er war auf dem rechten Knie aufgekommen, direkt zu Boden gefallen und mit offensichtlich starken Schmerzen liegengeblieben. Der 32-Jährige wurde behandelt und schließlich mit der Trage vom Feld gebracht.

Sechs bis zwölf Monate Pause

Erste Untersuchungen würden auf eine Verletzung der Patellasehne hindeuten, hieß es in spanischen Medien, "und wenn sich der Riss bestätigt, wird er für die gesamte Saison ausfallen". Diese dunkle Prognose bestätigte sich am Montag. Mit einem roten Ausrufezeichen versah Barça die Mitteilung zur bitteren Diagnose: Ter Stegens Patellasehne im rechten Knie ist komplett durchgerissen.

Die Patellasehne verläuft von der Kniescheibe zum Schienbein und dient der Kraftübertragung vom Ober- auf den Unterschenkel. Bei schnellen Richtungswechseln, Sprüngen und Landungen ist sie großen Belastungen ausgesetzt. Oft reißt die Sehne dann, wenn es eine Vorerkrankung gab, zum Beispiel eine dauerhafte Entzündung.

In der Regel muss die Verletzung operiert werden. Das ist auch bei Marc-André ter Stegen der Fall. Selbst bei günstigstem Heilungsverlauf, wird er mindestens sechs Monate ausfallen - wahrscheinlich aber länger.

Überschaubare Kandidatenliste

Der deutsche Keeper spielt bereits seit 2014 für den FC Barcelona und ist dort mittlerweile sogar Kapitän. Gerade erst hat ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann - nach langer Wartezeit - zur neuen Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Nachfolger von Manuel Neuer ernannt.

Die Verletzung kommt für den Torwart daher zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Aber auch Nagelsmann wird nicht glücklich sein. Im Zuge der Nominierung ter Stegens zur Nummer eins hatte er darauf verzichtet eine weitere Rangfolge festzulegen.

"Die Nachricht von Marcs Verletzung war ein großer Schock für uns", lautete Nagelsmanns Reaktion. "Er wird uns in der Nationalmannschaft auf und neben dem Platz sehr fehlen. Wir wünschen Marc alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung. Wir werden auf seinem Weg zurück immer für ihn da sein."

Aktuell die beiden Ersatzkräfte hinter ter Stegen: Alexander Nübel (l.) und Oliver Baumann (r.) Bild: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Deutschland galt früher als eine Art "Torwart-Nation", mit etlichen herausragenden Torhütern. Mittlerweile allerdings ist die Liste der Kandidaten, deren Klasse bedenkenlos für die Nationalmannschaft ausreicht und die bereits internationale Erfahrung haben, überschaubar. Bei den letzten beiden Länderspielen in der Nations League saßen Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Stuttgarts Alexander Nübel als Ersatztorhüter auf der Bank.

Zum Kreis der DFB-Keeper zählt auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt, der derzeit aber verletzt ist und auch zu den kommenden Länderspielen am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina und am 14. Oktober zu Hause gegen die Niederlande nicht fit sein wird.

Mit Bernd Leno (FC Fulham) und Stefan Ortega (Manchester City) gibt es in England zwei weitere gute Torhüter, die in Deutschland allerdings ein wenig unter dem Radar fliegen. Leno ist bei seinem Klub die Nummer eins, Ortega sitzt bei ManCity meistens auf der Bank. Herausragende Torhüter internationaler Klasse sind alle nicht.

Rückkehr Manuel Neuer oder Alexander Nübel als Mann der Zukunft?

Quasi zwangsläufig drängt sich damit auch eine andere - naheliegende - Lösung auf: Warum bittet man angesichts der entstandenen Notsituation nicht Manuel Neuer, solange im DFB-Team auszuhelfen, bis ter Stegen seinen Platz wieder einnehmen kann? Der Bayern-Keeper ist nach wie vor einer der Besten seines Fachs, kennt die Mannschaft und genießt bei allen Nationalspielern und im Trainerstab hohes Ansehen.

Für die jüngeren Torhüter wäre das allerdings ein herber Rückschlag. Schließlich bietet ter Stegens schwere Verletzung die Gelegenheit, einen potenziellen Nachfolger im Wettkampfbetrieb zu testen und für spätere Zeiten aufzubauen. Alexander Nübel, der seit Jahren als Deutschlands Torwart der Zukunft gilt, steht schon lange in den Startlöchern. Beim FC Bayern, wo er seit Sommer 2020 unter Vertrag steht und noch einen Kontrakt bis 2029 besitzt, soll er irgendwann Nachfolger von Neuer werden.

Kommt Manuel Neuer zurück und fügt seinen bislang 124 Länderspielen weitere hinzu? Bild: Tom Weller/dpa/picture alliance

Doch weil Neuer auch mit 38 Jahren nicht ans Aufhören denkt, sammelt Nübel seit 2021 als Leihspieler bei anderen Klubs Spielpraxis. Zunächst bei der AS Monaco (2021/22), seit 2022 beim VfB Stuttgart. Mittlerweile ist Nübel allerdings auch schon 27 Jahre alt. Er hat noch keine 100 Bundesliga-Spiele absolviert, erst fünfmal in der Champions League gespielt und bislang noch kein einziges Länderspiel bestritten.

Bis zu ter Stegens Rückkehr in der nächsten Saison könnte Nübel hier aufholen und wichtige Erfahrung sammeln - vielleicht sogar mit dem Anspruch, es dem Rückkehrer schwer zu machen, seinen Platz als Nummer eins im deutschen Tor ohne Weiteres zurückzubekommen.