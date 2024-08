Rücktritt von Manuel Neuer aus Fußball-Nationalmannschaft

"Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland - irgendwann musste dieser Tag ja mal kommen." Mit diesen Worten leitete Nationaltorhüter Manuel Neuer seine Botschaft ein, in der er auf Instagram seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft ankündigte. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist", sagte er.

"Ich fühle mich körperlich sehr gut, und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr gereizt", so der 38-Jährige, der 124 Länderspiele absolviert hat.

"Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, diesen Schritt zu gehen und mich in Zukunft voll und ganz auf den FC Bayern München zu konzentrieren." Neuers Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft aber noch bis 2025.

Neuer hatte seine Zukunft im DFB-Trikot nach der Heim-EM zunächst offengelassen. Nachdem zuvor bereits Thomas Müller seinen Rücktritt erklärt hatte, ist Neuer nun der letzte Weltmeister von 2014, der sich aus der Nationalmannschaft zurückzieht. Der kürzlich ebenfalls zurückgetretene DFB-Kapitän Ilkay Gündogan war in Brasilien verletzungsbedingt nicht im deutschen Kader.

"Großartige Zeit" seit Debüt im Jahr 2009

Der Torwart habe Bundestrainer Julian Nagelsmann über seine Entscheidung am Mittwochmorgen "in einem vertrauensvollen und wertschätzenden Gespräch" informiert, hieß es in einer Mitteilung von Neuers Managements. Sein letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinale gegen Spanien, das Deutschland 1:2 nach Verlängerung verloren hatte.

"Es war eine großartige Zeit, die mich geprägt hat, und auf die ich sehr stolz bin", sagte Neuer, der das DFB-Team in 61 Länderspielen als Kapitän auf den Platz führte. "Der Gewinn des WM-Titels 2014 und auch die besondere Atmosphäre während der Heim-EM in diesem Jahr sind Highlights, für die ich extrem dankbar bin."

Größter Erfolg: Nach Toni Turek (1954), Sepp Maier (1974) und Bodo Illgner (1990) ist Neuer 2014 Deutschlands vierter Weltmeister im Tor Bild: Sergey Dronyaev/sampics/picture alliance

Neuers Laufbahn als Nationalspieler begann am 2. Juni 2009. Damals war er noch beim FC Schalke 04 und kam im Freundschaftsspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate zum Einsatz.

Drei Monate später nahm er - obwohl bereits A-Nationalspieler - unter Trainer Horst Hrubesch an der U21-Europameisterschaft teil und gewann an der Seite von Spielern wie Sami Khedira und Mats Hummels den EM-Titel.

Danach war Neuer fester Bestandteil des DFB-Teams, allerdings als Nummer zwei hinter René Adler. Da Adler sich kurz vor der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika einen Rippenbruch zuzog und nicht antreten konnte, wurde Neuer Nummer eins und gab in der Folge seinen Stammplatz im deutschen Tor - abgesehen von einigen längeren Verletzungsphasen - nicht wieder ab.

Rekord-Karriere im deutschen Tor

Neuer stand bei vier Weltmeisterschaften (2010, 2014, 2018, 2022) und vier Europameisterschaften (2012, 2016, 2021, 2024) als Stammtorhüter auf dem Platz. Er ist Rekord-Torhüter des DFB-Teams vor Sepp Maier (95 Länderspiele) und der Torwart mit den meisten Turnierteilnahmen.

Shakehands mit dem Nachfolger: Nach Manuel Neuer (r.) wird wohl Marc-Andé ter Stegen (l.) neue Nummer eins im DFB-Team Bild: Peter Schatz/dpa/picture alliance

Mit seinen 124 Länderspielen ist Neuer außerdem Nummer fünf in der Rangliste der Spieler mit den meisten Einsätzen im DFB-Trikot und die Nummer zwei bei den meisten Spielen als Kapitän hinter Lothar Matthäus (75 Einsätze).

"Es war für mich eine Ehre, bis 2023 Kapitän unserer Nationalmannschaft zu sein. Ich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen", sagte Neuer zu seinem Abschied.

Seinen Platz im deutschen Tor gibt er nun wohl an die bisherige Nummer zwei, Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, ab. Der 32-Jährige ist bereits seit 2012 Nationalspieler, musste sich aber bislang immer gedulden und bei großen Turnieren Neuer den Vortritt lassen. Ter Stegen hat es bislang auf 40 Einsätze im Nationalteam gebracht.