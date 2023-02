Sport gilt - wenn er im richtigen Umfang betrieben wird - als gesund. Schließlich hält man mit regelmäßiger sportlicher Aktivität seinen Körper fit, stärkt das Immunsystem und beugt vielen Krankheiten vor.

Der Gesundheitsaspekt hat in den letzten Jahren auch im Leistungssport eine immer wichtigere Bedeutung bekommen: bei sportwissenschaftlichen Analysen, in der Trainingslehre und in der Rehabilitation.