New European Bauhaus: Europa diskutiert über Nachhaltigkeit

"Wir werden die Ukraine wieder aufbauen. Das ist nicht nur in unserem Interesse, sondern auch unsere moralische Pflicht", sagte Ursula von der Leyen am Donnerstag auf dem ersten Internationalen Festival der Initiative "New European Bauhaus" in Rom. Die Ukraine solle nach dem Krieg im Geist des neuen Bauhauses aufgebaut werden.

Die 2020 gegründete Initiative soll Lösungsansätze liefern, um unter Berücksichtigung der Kernthemen Nachhaltigkeit, Ästhetik und Inklusion künftige Lebensweisen zu gestalten. Ziel ist die Klimaneutralität Europas bis 2050.

Auf dem Podium in Rom saß auch der aktuelle Pritzker-Preisträger Francis Kéré. Der im westafrikanischen Burkina Faso geborene und heute in Berlin lebende Architekt setzt sich dafür ein, Materialien nicht zu verschwenden und auch mit geringen finanziellen Mitteln Qualität zu sichern.

Video ansehen 06:02 Business Bauhaus - Zeitgeist als Marke

Kéré betonte Europas Vorbildfunktion, da sich Afrika abschaue, welche Techniken und Maßnahmen hier umgesetzt würden: "Wenn Sie hier Dinge richtig machen, werden sie es kopieren. Wenn Sie etwas falsch machen, werden sie es auch kopieren."

Anschließend stand von der Leyen zufolge eine Debatte mit dem Bürgermeister der vom Krieg schwer zerstörten Stadt Mariupol und ukrainischen Architekten an.

Noch bis zum 12. Juni diskutieren internationale Akteurinnen und Akteure - darunter Handwerkskammern, die Deutsche Umwelthilfe, Architektenkammern und Designschulen - auf dem Festival unter anderem, wie durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und Naturmaterialien wie Lehm nachhaltig und umweltschonend gebaut werden kann.

tla/bb (mit dpa)