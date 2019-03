Kultur

How To Bauhaus – "Basic Block" Bauanleitung

In der Do-it-yourself Serie "How To Bauhaus" erklärt Architekt Van Bo Le-Mentzel, wie man selbst einfach Designermöbel im Bauhaus-Stil nachbauen kann. Sein Schrank "Basic Block" ist multifunktional und mobil zugleich.

Als Vorlage für den Entwurf des "Basic Blocks" diente ein Schrank, den Bauhaus-Gründer Walter Gropius bei sich im Büro stehen hatte. Van Bo Le-Mentzels Entwurf lässt sich auch als Tresen, Ausstellungswand und Ladentheke verwenden. Hier gibt es die Anleitung zum Schrank, die unten auch als PDF downloadbar ist. Das passende Tutorial-Video gibt es hier. Bauplan zum "Basic Block"

