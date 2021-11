Burkina Faso ist ein Staat in Westafrika. Er grenzt an Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana sowie die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire). Der Staat hat etwa 17 Millionen Einwohner und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.

Unabhängig wurde die ehemals französische Kolonie am 5. August 1960 unter dem Namen Obervolta. Am 4. August 1984 wurde der Namen in Burkina Faso geändert.