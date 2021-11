Rom ist die Hauptstadt Italiens. Gegründet wurde sie der Sage nach am 21. April 753 v. Chr. Knapp drei Millionen Einwohner leben in der Stadt, die in der Mitte Italiens unweit des Mittelmeeres liegt.

Rom ist reich an bedeutenden Bauten und Museen. Die Altstadt, der Petersdom und die Vatikanstadt wurden von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt.