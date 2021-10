Neues Album von Elton John: The Lockdown Sessions

Elton John - die ewig junge Poplegende

Der Rocket Man

Er arbeitet wie ein Tier, bringt 1971 gleich drei Studioalben heraus. Seine größten Hits entstehen in den 1970er Jahren, wie "Rocket Man", "Crocodile Rock", "Goodbye Yellow Brick Road" oder auch "Candle in the Wind". Erfolgreiche Duette mit John Lennon ("Whatever gets you through the Night") und mit Kiki Dee ("Don't go breaking my heart") heben ihn in den Pop-Olymp.