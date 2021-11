Elton John ist einer der erfolgreichsten britischen Popmusiker unserer Zeit und wurde für seine Verdienste von Königin Elizabeth II. geadelt.

Sir Elton Hercules John (* 25. März 1947 geboren als Reginald Kenneth Dwight) ist ein britischer Sänger, Komponist und Pianist. Sein Repertoire reicht von Balladen bis zu Rock und Pop. Mit über 900 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den Topverdienern der Branche. Zu seinen bekanntesten Songs gehört "Candle in the Wind" (1974), das er in einer anderen Textversion bei der Beerdigung von Lady Diana in der Westminster Cathedral vortrug. 1992 gründet der Musiker die Elton John AIDS Foundation. Sir Elton John ist auch ein leidenschaftlicher Kunstsammler. 2016 zeigte die Londoner Tate Modern erstmals seine hochkarätige Fotosammlung in einer großen Ausstellung.