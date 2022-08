Britney Spears - Comeback mit Elton John

Einige kennen ihn schon, den neuen Song von Elton John und Britney Spears - und zwar die Gäste, die vergangenen Dienstag im französischen Szenerestaurant La Guérite auf der Insel Sainte Marguerite vor der Croisette von Cannes gespeist haben. Dort hatte John den neuen Song, in dem auch US-Popsängerin Britney Spears mitwirkt, auf einem Kurzkonzert vorgestellt.

"Britney Spears, Elton John, los geht's", rief der britische Popstar zum Start seines unangekündigten Überraschungsauftritt laut französischen Medienberichten, und gab vor einer begeisterten Menge den neuen Titel zum Besten. Zudem gab der 75-Jährige bekannt, dass das Lied am Freitag erscheinen soll. "Hold Me Closer", so der Name, ist ein Remake von Johns Titels "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971.

Britney Spears: "Das ist eine große Sache für mich!"

Es sei "verdammt cool mit einem der legendärsten Männer dieser Ära" zu singen, schrieb US-Popsängerin Britney Spears auf Twitter. Dies sei ihr erster Song seit 6 Jahren, so die 40-Jährige. "Ich bin irgendwie überwältigt... das ist eine große Sache für mich!"

Die Kooperation mit dem britischen Superstar wäre für Britney Spears ein musikalisches Comeback, hieß es bereits in Medienberichten. Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Im September vergangenen Jahres enthob eine Richterin den Vater schließlich seiner Vormundschaft. Im November erhielt die Sängerin die volle Kontrolle über ihr Leben zurück.

Neues Glück und neuer Partner

Auf Twitter schrieb Spears, dass sie im Moment viel meditiere und lerne, jeden Tag als Neuanfang zu sehen. "Ja, ich wähle heute das Glück. Ich sage mir jeden Tag, dass ich die verletzte Bitterkeit loslassen und versuchen soll, mir selbst und anderen zu vergeben, was verletzend gewesen sein mag."

Britney Spears mit ihrem heutigen Ehemann Sam Asghari

Im Juni heiratete Spears in Kalifornien ihren langjährigen Freund, den auch als Model tätigen Fitnesstrainer Sam Asghari (28). Das Paar erwartet ein gemeinsames Kind. Für Spears war es die dritte Hochzeit. Mit dem Tänzer Kevin Federline hat sie zwei Söhne im Teenager-Alter.

