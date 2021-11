Als Teenager stürmte sie mit "…Baby one more time" und "Oops…I did it again!" die Charts. Britney Spears zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Nullerjahre.

Die 1981 geborene US-Amerikanerin machte aus ihrem Alter anfangs keinen Hehl. Im Gegenteil: Die Popsängerin inszenierte sich als Schulmädchen mit Zöpfen und Kniestrümpfen. Nach dem frühem Durchbruch folgte der Absturz: Britney Spears, zu dem Zeitpunkt Mutter zweier Söhne, ließ sich 2008 in die Psychiatrie einliefern, Paparazzi lieferten die Bilder dazu. Zuvor war bereits ihre zweite Ehe gescheitert, es kursierten Drogengerüchte. Nach dem Zusammenbruch übernahm ihr Vater die Kontrolle über ihre Finanzen und Karriere. 2012 schaffte Britney Spears ein Comeback, trat jahrelang mit der eigenen Show in Las Vegas auf. Im August 2020 beantragte die Sängerin, die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears zu beenden.