"Baby One More Time": Britney Spears zum dritten Mal schwanger

So sieht Freiheit für Britney Spears aus: "Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht... und uhhhh nun... Ich bekomme ein Baby", kündigte die 40-jährige Pop-Ikone am Montag auf Instagram an. Es würde ihr drittes Kind sein und das erste mit ihrem langjährigen Partner Sam Asghari.

Britney Spears und Sam Asghari sind seit 2016 ein Paar

Die überraschende Ankündigung kommt fünf Monate nachdem ein Richter in Los Angeles die Britney Spears' Vater die Vormundschaft über seine Tochter entzog . Die Vormundschaft hinderte die Sängerin nach eigenen Aussagen lange daran, sich trotz eines erneuten Kinderwunsches eine Verhütungsspirale entfernen zu lassen.

"Es wächst!!! Als wären 2 drin..."

Fans im Internet spekulieren bereits, ob die Pop-Diva vielleicht sogar Zwillinge bekommen könnte. Denn in einem Social-Media-Post schrieb sie: "Es wächst!!! Als wären 2 drin... Ich könnte einfach durchdrehen."

In welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet, ließ sie ihre Fans allerdings nicht wissen.

Britney Spears und "Papa to be" Sam Asghari lernten sich 2016 bei den Proben zu einem Musikvideo kennen. Spears gab ihre Verlobung im September 2021 in den sozialen Medien bekannt. In ihrem letzten Post bezeichnet sie Asghari bereits als ihren "Ehemann". Ein Datum für die Hochzeit verriet die Sängerin bisher aber noch nicht.

Ashgari selbst verkündete am Montag auf Instagram: "Vaterschaft ist etwas, auf das ich mich immer gefreut habe und das ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Es ist der wichtigste Job, den ich jemals machen werde."

#FreeBritney: Fast 14 Jahre Vormundschaft

Nach einem öffentlichen Nervenzusammenbruch im Jahr 2007, der auf ihre Scheidung und den Sorgerechtsstreit mit EX-Mann Kevin Federline im Jahr 2006 folgte, wurde der Popstar unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears gestellt. Die Vormundschaft dauerte schließlich fast 14 Jahre. Damals hatte sich die Sängerin in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Sie war mit dem Medientrubel um ihre Person, den hartnäckigen Paparazzis, die sie Schritt auf Tritt verfolgten und ihrer Mutterrolle überfordert.

Die "New York Times"-Dokumentation "Framing Britney Spears" beleuchtete 2021 die persönlichen Kämpfe der Pop-Ikone, die mit einem jahrelangen juristischen Streit mit ihrer Familie ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Fans hatten lange Alarm geschlagen, dass die "Baby One More Time"-Sängerin mit ihrem Vater als Vormund unglücklich war. Im Juni 2021 bat sie einen Richter in Los Angeles, die rechtliche Regelung zu beenden, die sie "traumatisiert" hätte.

Seit 2008 war Jamie Spears der Vormund seiner Tochter Britney. Sie endete erst 2021

Die Vormundschaft habe sie daran gehindert, eine empfängnisverhütende Spirale entfernen zu lassen. Das löste weltweit eine Welle der Empörung aus und befeuerte die #FreeBritney-Bewegung, die sich lautstark für das Ende der Vormundschaft einsetzte.

"Ich möchte in der Lage sein zu heiraten und ein Baby zu bekommen. Ich habe eine Spirale in mir, damit ich nicht schwanger werde. Man will, dass ich keine weiteren Kinder bekomme," sagte Spears während einer ergreifenden 20-minütigen Gerichtsanhörung im Sommer 2021.

Teilsieg für Britney Spears: Fans feiern Endlich frei! Dreizehn lange Jahre lebte Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters, James Spears. Mit dem Gerichtsurteil ist die Sängerin ihrem Ziel von einem freien, selbstbestimmten Leben endlich nähergekommen. Das Gericht bestellte nun einen neuen Vormund, den sich Spears selbst ausgewählt hat. John Zabel ist ein kalifornischer Steuerberater, der vorläufig auch ihr Vermögen verwalten wird.

Teilsieg für Britney Spears: Fans feiern Ein Aufschrei der Freude Was für eine Erleichterung! Viele Fans sind am Tag des Gerichtsurteils in Los Angeles zusammengekommen, um die Sängerin zu unterstützen. Seit Jahren kämpfen viele ihrer Anhänger unter dem Slogan #FreeBritney für die Aufhebung der Vormundschaft.

Teilsieg für Britney Spears: Fans feiern Fans marschieren für Britney Der Tag der Verhandlung: Die Straßen in Downtown LA füllen sich mit Fans. Viele kommen mit selbstgemalten Plakaten und persönlichen Grüßen für Britney. Neuen Aufwind gewann die Bewegung, nachdem die New York Times im Frühjahr 2021 den Dokumentarfilm "Framing Britney Spears" veröffentlichte und weitere Details ihres Lebens unter Vormundschaft bekannt wurden.

Teilsieg für Britney Spears: Fans feiern Liebevolle Nachrichten Auf einer großen Pappe werden viele kleine Nachrichten und Wünsche für die Sängerin festgehalten. "We love you Britney, we won´t stop!" Sie habe zwei Wochen lang geweint, nachdem sie die Doku gesehen habe, ließ die Sängerin verlauten. Auch immer mehr Prominente solidarisierten sich in der Folge mit ihr.

Teilsieg für Britney Spears: Fans feiern Freudige Verkündung Dann ist es endlich soweit, der Moment, auf den viele lange gewartet haben. Mathew Rosengart, der Anwalt von Britney Spears tritt vor die Presse, um die frohe Botschaft zu verkünden. Ob und wann die Vormundschaft vollständig beendet wird, entscheidet sich aber wohl erst bei der nächsten angesetzten Gerichtsverhandlung im November.

Teilsieg für Britney Spears: Fans feiern Weltweite Anteilnahme Nicht nur in Los Angeles sind die Fans auf die Straße gegangen. Auch hier in London sind Britney-Anhänger unterwegs, um das Gerichtsurteil zu feiern. Eins ist klar: An wahren Fans mangelt es Britney Spears definitiv nicht. Autorin/Autor: Julie Huehnken



Jamie Spears wurde nach der Anhörung im September die Vormundschaft über seine Tochter entzogen.

Depressionen in früheren Schwangerschaften

In ihrem Post vom Montag (11.04) sprach Spears auch über ihre Kämpfe mit Depressionen während früherer Schwangerschaften und sagte, es sei "absolut schrecklich" gewesen. "Damals haben Frauen nicht darüber gesprochen... einige Leute hielten es für gefährlich, wenn sich eine Frau mit einem Baby in sich beschwerte... aber jetzt sprechen Frauen jeden Tag darüber... Gott sei Dank müssen wir diesen Schmerz nicht mehr für uns behalten", schrieb der Popstar.

Britney Spears und andere vor allem weibliche Popstars der Jahrtausendwende werden heute mehr verstanden und ziehen Sympathien auf sich. Dokumentarfilme, wie "Framing Britney Spears" hinterfragen die Rolle des Boulevardjournalismus der frühen 2000er Jahre, der vielen Popstars psychisch zusetzte.

kt mit AFP