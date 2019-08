Frauenpower bei den MTV Music Video Awards 2019

Das sind die Gewinnerinnen der MTV Video Music Awards

Shootingstar mit 17 Jahren: Billie Eilish

Drei Preise für Eilish: Als beste Nachwuchskünstlerin, für den besten Videoschnitt zu ihrem Song "Bad Guy" und als "Push Künstlerin des Jahres". Im März erst hatte sie ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" herausgebracht und startete damit durch. Sie konnte wegen ihrer Russland-Tour nicht persönlich bei der Preisverleihung anwesend sein, bedankte sich aber per Videobotschaft.