Marilyn Monroe: So viel mehr als Sex-Symbol

Selbstbestimmt und "woke". Derlei Adjektive wurden im Hollywood der 1950er-Jahre, zu Lebzeiten Marilyn Monroes, mit der Schauspielerin nicht in Verbindung gebracht. Doch sie, die eher als "blonde Sexbombe" oder "Sexsymbol" denn als "Vordenkerin" oder gar "Feministin" bezeichnet wurde, hatte sich gegen einige der gesellschaftlichen Konventionen jener Zeit aufgelehnt.

Am 1. Juni 2021 hätte Monroe ihren 95. Geburtstag begangen, wäre sie nicht 1962 an einer Schlafmittel-Überdosis gestorben.

Ein vielseitiger Mensch

Da ihre Mutter mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und die Identität ihres Vaters unbekannt war, wuchs das als Norma Jeane Mortenson geborene Mädchen in Pflegefamilien auf, wo sie sexuell missbraucht wurde. Monroes aufgewühltes Privatleben wurde im Laufe der Jahrzehnte gründlich seziert: zum Sex-Objekt degradiert, gescheiterte Ehen, Fehlgeburten und Abtreibungen, Drogenmissbrauch und angebliche Liaisons mit Filmstudiobossen sowie den Kennedy-Brüdern.

Beruflich bestimmten ihr aufreizendes Aussehen, ihre gehauchte Stimme - eine Strategie, die ihr ein Logopäde empfohlen hatte, um ihr Stottern zu überwinden - und ihre Sexualität die Rollen, die sie bekam - und reduzierten sie auf eine Person, die vor allem männliche Fantasien bediente. Heute jedoch wird sie durch eine andere Linse betrachtet: Frauen hatten in den 1950er-Jahren einfach nicht genug Einfluss, um ihre Bedingungen zu diktieren. Monroe wurde schließlich von der unerwartetsten aller Gruppen als Ikone gewählt: den Feministinnen. Ursprünglich als Beispiel dafür angeführt, warum der Feminismus notwendig war, um der sexuellen Ausbeutung und Objektifizierung von Frauen entgegenzuwirken, wird sie seither dafür anerkannt, dass sie sich durchgesetzt hat und ihrer Zeit voraus war.

Sie brachte sich ein

Lange bevor Facebook-CEO Sheryl Sandberg, Frauen dazu aufforderte, sich einzubringen und ihren gebührenden Platz am Arbeitsplatz einzufordern, hatte Monroe das Jahrzehnte zuvor getan. Sie stand bei Twentieth Century Fox unter Vertrag und hatte genug von den "dummen Blondinen"-Rollen und wollte mehr Mitspracherecht bei den Drehbüchern und Rollen, für die sie besetzt wurde. "Eine Schauspielerin ist keine Maschine", sagte sie einmal dem "Life"-Magazin-Autor Richard Meryman, "aber sie behandeln dich wie eine." Deshalb gründete sie 1955 Marilyn Monroe Productions - und war damit nach Mary Pickford die zweite Frau in den USA, die eine eigene Produktionsfirma besaß. Pickford, genannt "America's Sweetheart", war eine legendäre Stummfilmschauspielerin, die United Artists gründete und Gründungsmitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war, die die Oscars vergibt. Nach langem juristischem Gerangel einigten sich Monroe und Fox auf einen Deal, bei dem sie erfolgreich eine Lohnnachzahlung, höheres Gehalt und ein Mitspracherecht bei Drehbüchern, Regisseuren und Kameramännern aushandelte - ein damals unerhörter Sieg für eine Schauspielerin.

#MeToo-Aktivistin: Monroe war ihrer Zeit voraus

In "Wolves I Have Known", einem Artikel, den sie für die Januarausgabe des "Motion Picture and Television Magazine" 1953 verfasste, prangerte Monroe die sexuelle Belästigung an, die damals in Hollywood weit verbreitet war. Über die Männer in der Branche schrieb die damals 27-Jährige: "Es gibt viele Arten von Wölfen. Einige sind unheimlich, andere sind nur gutmütige Charlies, die versuchen, etwas für nichts zu bekommen, und wieder andere machen ein Spiel daraus." Joan Collins, berühmt für ihre Rolle der Alexis Carrington-Colby in den erfolgreichen 80er-Jahre-TV-Soaps "Dynasty" und "Denver-Clan", erzählte 2017 im britischen Fernsehen, wie Monroe sie einst als angehende Schauspielerin in Amerika vor den Gefahren des Jobs gewarnt hatte: "Sie sagte: 'Nimm dich vor den Wölfen in Hollywood in Acht, Süße. Wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, werden sie deinen Vertrag kündigen.'"

Eine Ikone der Body-Positivity-Bewegung

Monroe war das, was Modemagazine heute "Plus-size" nennen. Obwohl Kritiker und Experten noch immer über ihre tatsächliche Kleidergröße streiten, gibt es keinen Zweifel daran, dass das, was wir von ihr sahen, in einem Zeitalter vor der digitalen Bildbearbeitung, ganz sie selbst war. Die unverhohlene Zurschaustellung ihrer Kurven und ihre offene Sexualität wurden einst als das Gegenteil von Feminismus angesehen, aber heutzutage wird sie von einigen als Ikone der Body-Positivity-Bewegung gefeiert, für ein positives, selbstbewusstes Verhältnis zum eigenen Körper.

Bevor sie als Schauspielerin und Model entdeckt wurde, befand sie sich in den 1940-er Jahren in argen finanziellen Nöten. Später, im Jahr 1952, als ihre Popularität zunahm, tauchten Nacktfotos von einem Kalendershooting auf, für das sie angeblich nur 50 Dollar als Gage bekommen hatte. Ihre Chefs bei Twentieth Century Fox sagten ihr, sie solle alles leugnen, aber Monroe entschied sich stattdessen, zur Wahrheit zu stehen. Im Gespräch mit der United Press International-Reporterin Aline Mosby erklärte sie, dass sie pleite war und das Geld brauchte. "Warum es leugnen? Man kann es überall bekommen. Außerdem schäme ich mich nicht dafür. Ich habe nichts Falsches getan." Es erwies sich als PR-Coup für die Schauspielerin und machte sie bei ihren Fans noch beliebter.

Monroe war woke

Ihr scharfer Verstand und ihre fundierten Ansichten über Politik und soziale Gerechtigkeit wurden oft in den Hintergrund gedrängt. Einer ihrer oft erwähnten Akte der "Woke-ness" war, als sie ihre Berühmtheit nutzte, um dem Jazz-Star Ella Fitzgerald einen Auftritt in einem Club zu ermöglichen, der zuvor ablehnt hatte, sie zu engagieren. Das Management des Mocambo-Clubs war offenbar nicht scharf darauf, eine echte Jazzsängerin zu engagieren, und dachte, Fitzgerald sei nicht "glamourös genug" für den Hotspot in West-Hollywood. Monroe drängte den Clubbesitzer Charlie Morrison, Fitzgerald zu buchen, und versprach im Gegenzug, jede Show persönlich zu besuchen und in der ersten Reihe zu sitzen.

Die "First Lady of Song" erinnerte sicher später in ihrer Biografie: "Der Besitzer sagte ja, und Marilyn war da, am ersten Tisch, jeden Abend. Die Presse stand Kopf. Danach musste ich nie wieder in einem kleinen Jazzclub spielen. Sie war eine ungewöhnliche Frau - ein wenig ihrer Zeit voraus. Und sie hat es nicht gewusst."

In der #MeToo- und #BlackLivesMatter-Ära ist es daher passend, zu betonen, wie sehr der Star ein Individuum war, das für Selbstbestimmung kämpfte und für Bürgerrechte eintrat.

Eine "ewige Gestaltwandlerin"

Wie Lois Banner, Professorin für Geschichte und Gender Studies an der USC und Monroe-Biografin, geschrieben hat, fasziniert Monroe nach wie vor als "ewige Gestaltwandlerin", deren "mehrfache Verwandlungen es jeder Generation, ja sogar jedem Einzelnen erlauben, eine Marilyn nach ihren eigenen Vorstellungen zu erschaffen." Und auch hier trägt die Fähigkeit der Kulturikone, die Zeit zu reflektieren, zu ihrer anhaltenden Legende bei.