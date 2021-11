Als fabelhafte Amélie hat sich Audrey Justine Tautou ihren Platz in der Kinogeschichte erobert. Geboren wurde die französische Schauspielerin 1976 in Beaumont in der Auvergne.

Sie ist eine der Diven der neuen Generation: Audrey Tautou. So ganz konnte sie das Image der wunderlichen, aber liebenswerten Amélie Poulain nicht abstreifen. Dabei spielte sie nach dem Film "Die fabelhafte Welt der Amélie", mit dem ihr der Durchbruch gelang, in etlichen weiteren erfolgreichen Filmen. Zuletzt machte sie international an der Seite von Tom Hanks in "The Da Vinci Code" von sich Reden.