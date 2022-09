Filmfest Venedig: Iranisches Kino auf dem Vormarsch

Die iranische Regierung geht immer härter gegen Filmemacherinnen und Filmemacher vor. Jüngst wurden mehrere prominente regierungskritische Regisseure im Iran festgenommen - darunter auch Jafar Panahi, dessen neuester Film "No Bears" ohne sein Beisein bei der 79. Filmbiennale in Venedig Premiere feiert.

Ihm wurde seine Solidarität mit anderen Filmemachern zum Verhängnis: Anfang Juli hatte er sich bei der Staatsanwaltschaft nach dem Schicksal zweier kurz zuvor verhafteter Kollegen erkundigt. Daraufhin wurde auch er umgehend verhaftet. Zahlreiche Akteurinnen und Akteure der Filmbranche forderten daraufhin seine Freilassung.

Der "Taxi Teheran"-Regisseur Jafar Panahi wurde im Juli 2022 von den iranischen Behörden verhaftet

Dass Panahis Film dieses Jahr im Wettbewerb um den Goldenen Löwen läuft, wurde kurz nach seiner Verhaftung bekanntgegeben. Eine Entscheidung, die einige als politische Message interpretierten. Der Film wurde, wie alle jüngeren Arbeiten Panahis, im Geheimen gedreht, da der Regisseur in seinem Heimatland mit einem Arbeitsverbot belegt ist.

Vahid Jalilvand: "Politische Mauern immer höher geworden"

Neben Panahis "No Bears" werden drei weitere iranische Beiträge in Venedig gezeigt: "Beyond the Wall" (Original: "Shab, Dakheli, Divar") von Vahid Jalilvand, "Without her" (Original: "Bi Roya") von Arian Vazirdaftari und "World War III" (Original: "Jang-e jahani sevom") von Houman Seyedi.

Jalilvands "Beyond the Wall" feierte im Wettbewerb um den Goldenen Löwen seine Premiere und steht damit in direkter Konkurrenz zu Panahis Film. Bereits 2017 wurde er für seinen Film "No Date, No Signature" in der Horizons-Kategorie als bester Regisseur geehrt und der Hauptdarsteller des Films, Navid Mohammadzadeh, als bester Schauspieler ausgezeichnet. Sein neuer Film "Beyond the Wall" handelt von einem blinden Mann, dessen Leben aus den Fugen gerät, als eine flüchtige Frau in seine Welt eintritt.

In "Beyond the Wall" lernt ein verzweifelter blinder Mann eine Frau auf der Flucht kennen

Es sei schwierig, seinen Film in ein paar Sätzen zusammenzufassen, aber politisch sei er nicht, meint Jalilvand. Für ihn sei "Beyond the Wall" vielmehr eine Liebesgeschichte. Der Westen interpretiere gerne Politik in iranische Filme. Das habe damit zu tun, dass "die politischen Mauern in den letzten Jahren immer höher geworden sind und es immer weniger möglich ist, sich von Angesicht zu Angesicht auszutauschen und miteinander zu reden. Auch über Kino". Deshalb entstehen diese Missverständnisse, so Jalilvand. "Ich hoffe, dass die Mauern eines Tages fallen und es eine direkte Interaktion zwischen dem Iran und anderen Ländern über das Kino geben kann", so der Filmemacher weiter.

Vahid Jalilvand kennt sich schon aus am Lido: 2017 wurde er in der Horizons-Kategorie als bester Regisseur ausgezeichnet

Venedig als Plattform für verschiedene Generationen des Kinos

"Without her" und "World War III" konkurrieren in der Horizons-Kategorie. "Without Her" ("Bi Roya") von Arian Vazirdaftari ist ein packendes Drama. Es handelt von Roya, einer Frau, die aus dem Iran auswandern will und kurz davor auf ein junges Mädchen trifft, das seine Erinnerungen verloren zu haben scheint. Roya nimmt sie bei sich auf und stellt sie Freunden und Familie vor, ohne zu ahnen, dass das Mädchen gekommen ist, um ihre Identität zu übernehmen.

Arian Vazirdaftari freut sich sehr darüber, dass das Festival dem iranischen Kino eine Plattform bietet. Die Filme, die gezeigt werden, seien stilistisch alle sehr unterschiedlich. "Ich selbst gehöre zu der jüngeren Generation, die mit Kurzfilmen angefangen hat. Es ist schön, wenn verschiedene Generationen des iranischen Kinos mit ihren Filmen auf einem Festival vertreten sind."

Im Film "Bi Roya" von Arian Vazirdaftari verliert die Protagonistin langsam ihre eigene Identität. Am Ende wird sie nicht einmal mehr von Freunden und Familie wiedererkannt.

Eine große Rolle in Vazirdaftaris Film spielt die geplante Auswanderung seiner Protagonistin Roya. Eine Gesellschaftskritik? Nein. Für Vazirdaftari gehört das zur iranischen Gesellschaft einfach dazu. "In den letzten Jahrzehnten ist es typisch für die bürgerliche Gesellschaft im Iran geworden, auszuwandern. Die Menschen verlassen den Iran aus vielen Gründen, auch, um sich weiterzubilden - sie gehen ins Ausland und kommen zurück, aber manchmal kommen sie auch nicht zurück." Es gebe also verschiedene Arten der Auswanderung, die nicht politischer Natur sein müssen.

"Iranisches Kino Seite an Seite mit Großen des Weltkinos"

Die starke Präsenz von iranischen Beiträgen bei der Biennale di Venezia hat im Iran bereits heiße Debatten über die Zensur und Unterdrückung von Filmschaffenden ausgelöst. Die iranischen Regisseure in Venedig distanzieren sich jedoch von der reinen Politisierung ihrer Beiträge. Sie selbst sehen sich als Vorreiter eines modernen iranischen Kinos. "Wenn sozialpolitisches Denken der Grund für die Auswahl dieser Filme ist, wäre das äußerst traurig und enttäuschend", merkt Vahid Jalilvand an.

"Hätte ich das Gefühl gehabt, mein Film wäre aus sozialen oder politischen Gründen ausgewählt worden, dann hätte ich nicht am Festival teilgenommen. (...) Der wahre Grund, dass es mehr iranische Filme beim Festival gibt, ist, dass das iranische Kino gewachsen ist und nun in Venedig Seite an Seite mit den Großen des Weltkinos steht", so der Filmemacher weiter. International kenne man vor allem die iranischen Sozialdramen der letzten Jahre, so Arian Vazirdaftari. "Aber ich glaube, das wird sich ändern."

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Mohammad Rasoulof Kurz nachdem der Regisseur mit "A Man of Integrity" 2017 einen Preis beim Filmfest Cannes gewonnen hatte, kehrte er in den Iran zurück. Die Behörden dort beschlagnahmten seinen Pass und untersagten ihm das Filmemachen. Im Juli 2019 wurde er zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, die er noch nicht antreten musste. Und es gelang ihm, den Berlinale-Beitrag "Es gibt kein Böses" (Foto) zu drehen.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Abdolreza Kahani Abdolreza Kahani wanderte 2015 nach Frankreich aus, nachdem drei seiner Filme in der Islamischen Republik verboten worden waren. Zudem war er daran gehindert worden, sie bei internationalen Festivals einzureichen. "Wir sind in die Zensur hineingeboren. Die Zensur betrifft nicht nur Literatur, Musik und Film. Die Zensur beginnt im Inneren des Hauses", sagte er jüngst in einem Interview.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Kianoush Ayari Im Iran kann es Jahre dauern, bis man eine Vorführgenehmigung erhält: Der Film "The Paternal House" von 2012 wurde erst im vergangenen Jahr gezeigt, nachdem Kianoush Ayari sich bereit erklärt hatte, Änderungen vorzunehmen. Nur eine Woche später wurde der Film wieder verboten. Daraufhin verurteilten 200 Filmschaffende in einem offenen Brief die staatliche Zensur und forderten Meinungsfreiheit.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Asghar Farhadi Er ist einer der wenigen Regisseure, die zweimal den Oscar für den besten ausländischen Film gewonnen haben: 2012 für "Nader und Simin - Eine Trennung" und 2017 für "The Salesman" (Foto). Asghar Farhadi boykottierte die zweite Zeremonie, die kurz nach einem Dekret des US-Präsidenten Donald Trump stattfand, das Bürgern aus sieben muslimischen Ländern die Einreise in die USA verwehrte.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Bahman Ghobadi Der iranisch-kurdische Filmemacher Bahman Ghobadi führte Regie beim ersten kurdischsprachigen Spielfilm der Welt: "Zeit der trunkenen Pferde" (Foto) aus dem Jahr 2000. Nach seinem Film über die Underground-Musikszene in Teheran, "Perserkatzen kennt doch keiner" (2009), floh er aus dem Iran, da Geheimdienstagenten ihn bedroht hatten. Beide Filme wurden in Cannes ausgezeichnet.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Marjane Satrapi Nachdem sie den Iran als junge Erwachsene endgültig verließ, musste sich die Autorin und Filmemacherin Marjane Satrapi nicht mehr mit den iranischen Behörden auseinandersetzen. Die Verfilmung ihres bekanntesten Comics "Persepolis" gewann 2007 den Preis der Jury in Cannes. Sie erzählt, wie schnell ein Teenager in Teheran in Schwierigkeiten mit der Polizei geraten kann.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Mohsen Makhmalbaf "Reise nach Kandahar" von 2001 wurde kurz vor den Anschlägen vom 11. September veröffentlicht und erzählt vom Schicksal afghanischer Frauen während des Taliban-Regimes. Viele Filme Makhmalbafs sind im Iran verboten. Nachdem Mahmud Ahmadinedschad zum Präsidenten gewählt wurde, zog er nach Frankreich. 2014 wurden die Filmfestspiele von Venedig mit seinem Film "The President" (Foto) eröffnet.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Samira Makhmalbaf Mohsen Makhmalbafs Tochter ist eine der einflussreichsten Regisseurinnen der iranischen Neuen Welle. "Der Apfel" war ihr erster Spielfilm und wurde 1998 beim Filmfestival in Cannes uraufgeführt. Sie drehte ihn mit 17 Jahren. Zwei Jahre später gewann sie mit "Schwarze Tafeln" (Foto) in Cannes den Preis der Jury. Später saß sie selbst in den Jurys der Filmfestivals von Cannes, Venedig und Berlin.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Jafar Panahi Jafar Panahi, der 1995 mit seinem Spielfilmdebüt "Der weiße Ballon" in Cannes ausgezeichnet wurde, erhielt trotz zunehmender Einschränkungen im Iran weiterhin internationale Anerkennung. Seit 2010 ist es ihm verboten, Filme zu drehen und das Land zu verlassen, aber es gelang ihm dennoch, heimlich weitere Filme zu inszenieren, darunter "Taxi Teheran" (2015) und "Drei Gesichter" (Foto) von 2018.

Iranische Filmemacher: Erfolgreich trotz Zensur Shirin Neshat Ein Jahrzehnt nach dem Gewinn des internationalen Preises auf der Biennale von Venedig wurde ihr Spielfilmdebüt "Women Without Men" im Jahr 2009 bei den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet. Heute lebt sie im Exil in New York. "Ich stehe dem Westen kritisch gegenüber, aber Künstlerinnen im Iran sind immer noch mit Zensur, Folter und manchmal auch mit der Hinrichtung konfrontiert", sagt sie. Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (rey)



Jalilvand: "Kein Denker, kein Künstler gehört ins Gefängnis"

Jafar Panahis Verhaftung warf erneut die Frage auf, inwieweit Filmemacherinnen und Filmemacher im Iran überhaupt frei arbeiten können. Arian Vazirdaftari und Vahid Jalilvand sind zwei Beispiele iranischer Regisseure, die sich nicht abschrecken lassen. Sie können sich in ihren Filmgenres frei entfalten.

Regisseur Arian Vazirdaftari mit den beiden "Bi Roya"-Schauspielerinnen Shadi Karamroudi (Mitte) und Tannaz Tabatabaei (links)

Jalilvand sieht nicht, dass der iranische Film per se bedroht ist. Es gebe viele Filmemacher, die regelmäßig an Festivals außerhalb des Irans teilnehmen. Und als sie ihre Filme machten und auf Festivals präsent waren, war das für sie keine Gefährdung. "Die Realität ist, dass Herr Panahi, bei allem Respekt, nicht wegen seiner Filme im Gefängnis sitzt. Er sitzt wegen seinem sozialen Aktivismus im Gefängnis," betont Jalilvand. Er hoffe natürlich, dass sein Kollege so schnell wie möglich freigelassen wird. "Kein Denker, kein Künstler gehört ins Gefängnis", fügt er hinzu.