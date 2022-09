Timothée Chalamet mit extravagantem Neckholder

Timothée Chalamet kam ganz in Rot zur "Bones and all"-Premiere. Diese rote Kombi hat es in sich: Zur rot changierenden Hose trug der französisch-amerikanische Star ("Dune", "Don't Look Up") ein rückenfreies Neckholder-Top und sorgte damit für großes Aufsehen auf dem Roten Teppich. "Bones And All" handelt von drei kannibalistisch veranlagten Teenagern, die durch die USA der 1980er-Jahre reisen.