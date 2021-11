Frauenrechte

Die Rechte von Frauen sind weltweit unterschiedlich entwickelt. In Deutschland ist die Gleichberechtigung der Geschlechter als gesellschaftliches Grundprinzip in der Verfassung verankert.

Weltweit ist die Rechtsstellung von Frauen unterschiedlich. In vielen Teilen der Welt sind Frauen gegenüber Männern weiterhin benachteiligt. Auch in Europa übernehmen nach wie vor Frauen den Großteil der Betreuungspflichten in der Familie, das geschlechtsspezifische Lohngefälle stagniert seit Jahren und Gewalt gegen Frauen ist noch immer ein Problem. Nur bei drei Prozent der 500 größten Unternehmen weltweit steht eine Frau als Geschäftsführerin an der Spitze.