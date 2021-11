Marilyn Monroe war eine US-amerikanische Schauspielerin, die bis zu ihrem Tod im Jahr 1962 zu einem der größten Stars des Kinos wurde. Vor allem in den 1950er Jahren galt sie als Sexsymbol.

Als Norma Jeane Baker wurde sie 1926 in Los Angeles geboren. Die attraktive Blondine arbeitete zunächst als Model, wurde dann aber als Schauspielerin weltbekannt. Neben ihren Filmen bleibt ihre legendäre Gesangseinlage anlässlich der Geburtstagsfeier des damaligen Präsidenten John F. Kennedy in Erinnerung. Monroe verstarb bereits 1962, im Alter von 36 Jahren, an einer Überdosis Schlafmittel.