Filmfestspiele Cannes 2021: Comeback mit Hindernissen

Filmfestival Cannes: Highlights des Wettbewerbs

"France" von Bruno Dumont

Cannes ist dieses Jahr eine Art Léa Seydoux-Festival, spielt die französische Schauspielerin doch gleich in vier Filmen die Hauptrolle, drei davon im Wettbewerb. Neben "The French Dispatch" ist sie in "The Story of My Wife" von der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi zu sehen. In Bruno Dumonts "France" spielt sie eine Kriegsreporterin, die durch tragische Ereignisse in eine Abwärtsspirale gerät.