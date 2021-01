Filmfestival in Cannes wird verschoben

Im vergangenen Jahr musste das weltweit wichtigste Filmfestival im südfranzösischen Cannes wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Für die Branche war das ein herber Verlust. Im Oktober fand lediglich eine Ersatzveranstaltung in kleinem Rahmen statt.

In diesem Jahr jedoch wollen die Veranstalter nicht auf den roten Teppich verzichten: Die Filmfestspiele sollen stattfinden. Wie im vergangenen Herbst angekündigt habe man sich erlaubt, die Daten der Entwicklung der Pandemie anzupassen, hieß es in der Pressemitteilung. Nun sollen die Cannes Filmfestspiele vom 6. bis zum 17. Juli 2021 stattfinden.

Eines der prestigeträchtigsten Filmfestivals weltweit

Seit 1946 finden jedes Jahr im Mai an der französischen Côte d'Azur die Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Das Festival zieht normalerweise rund 45.000 akkreditierte Besucher an, davon etwa 4500 Journalisten. Beim berühmtesten Filmfest der Welt wird alljährlich die Goldene Palme verliehen. Es wurde bisher nur wenige Male abgesagt: Einmal wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 und dann zweimal in den Jahren 1948 und 1950 wegen Geldmangels.

Schwarzer statt roter Teppich - und ohne Stars: So verlassen sahen die Filmfestspiele zuletzt aus

Der Filmmarkt, der parallel zum Hauptwettbewerb stattfindet, ist der größte Marktplatz der Branche für Produzenten, Verleiher, Einkäufer und Programmierer. Vergangenes Jahr hat das Festival noch eine offizielle Auswahl von 56 Filmen getroffen - darunter die neuesten Werke von Wes Anderson, François Ozon und Steve McQueen - und ihnen erlaubt, das Label "Cannes official selection" zu verwenden.

Vorsichtige Konkurrenz

Auch die Berlinale wird angesichts der Pandemie nicht wie geplant im Februar stattfinden. Die Organisatoren der Berliner Filmfestspiele meldeten vergangenen Monat, dass sie die diesjährige Ausgabe in zwei Phasen durchführen werden, ein Online-Angebot für Branchenprofis im März und eine öffentliche Veranstaltung im Juni.

rbr/kle (afp, dpa)